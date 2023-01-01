Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб

Узбекский футболист саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Джалолиддин Машарипов в ближайшее время покинет команду.

Дело в том, что после того, как звездный португальский форвард Криштиану Роналду присоединился к команде, в составе «Аль-Насра» стало 9 легионеров, а лимит – всего 7 таких футболистов. Соответственно, клуб ищет кандидатов на продажу и первым стал именно Джалолиддин Машарипов.

К слову, главной причиной прекращение сотрудничества «Аль-Насра» с игроком является то, что игрок не оправдал ожиданий руководства. Узбекский игрок уже выставлен на трансфер.

Интересно, что до прихода Роналду Машарипов играл под седьмым номером. Но, как известно, именно этот игровой номер и забрал себе звездный португалец.