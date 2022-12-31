Другие новости31 декабря 2022, 09:55 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:22
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Стал известен игровой номер Роналду в Аль-Насре
Португалец будет играть под семеркой
31 декабря 2022, 09:55 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:22
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Накануне «Аль-Наср» официально объявил о подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Роналду будет выступать за новый клуб под 7-м номером. 37-летний футболист подписал с саудовским клубом контракт до 2025 года.
Предыдущим клубом Роналду был «Манчестер Юнайтед», который португалец покинул в конце ноября 2022 года после скандального интервью с критикой в адрес «красных дьяволов».
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