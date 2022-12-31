Стал известен игровой номер Роналду в Аль-Насре

Накануне «Аль-Наср» официально объявил о подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Роналду будет выступать за новый клуб под 7-м номером. 37-летний футболист подписал с саудовским клубом контракт до 2025 года.

Предыдущим клубом Роналду был «Манчестер Юнайтед», который португалец покинул в конце ноября 2022 года после скандального интервью с критикой в адрес «красных дьяволов».