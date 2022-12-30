ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» подписал контракт с Криштиану Роналду. Об этом в своих соцсетях синхронно сообщили и клуб, и сам 37-летний португалец.

«Это больше, чем история, которая пишется сейчас. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб добиваться больших успехов. Это также вдохновит нашу лигу, нашу нацию, будущие поколения, мальчиков и девочек, становиться лучшей версией самого себя.

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, в «Аль-Наср», – гласит заявление клуба.