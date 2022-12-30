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30 декабря 2022, 23:21 | Обновлено 30 декабря 2022, 23:22
4189
24

ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра

Легендарный португалец отправляется в Саудовскую Аравию

30 декабря 2022, 23:21 | Обновлено 30 декабря 2022, 23:22
4189
24
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
Instagram

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» подписал контракт с Криштиану Роналду. Об этом в своих соцсетях синхронно сообщили и клуб, и сам 37-летний португалец.

«Это больше, чем история, которая пишется сейчас. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб добиваться больших успехов. Это также вдохновит нашу лигу, нашу нацию, будущие поколения, мальчиков и девочек, становиться лучшей версией самого себя.

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, в «Аль-Наср», – гласит заявление клуба.

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Источник Instagram
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Комментарии 24
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Тарас Чубак
Це жесть..не фанат Рона, але такий кінець для такої легенди це ганьба
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+4
Показать Скрыть 9 ответов
Remark
Мда... Жаль, что такое окончание карьеры. Вроде ж и бабок у него вагон, мог бы где-то и лучше вариант выбрать (с точки зрения чемпа и команды).
П.С. Хотя, может у Роналду была мечта против Ярмолы в одном чемпе поиграть?)))
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+3
arrow1418
Я не згідний .Людина дає чогось більше спорту , доречі гарно написали. А Пеле де грав за Сантос а потім за Ню Йорк Космос і що ,величі меншої не стало. 
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+2
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Макс Максов
МЛС ще би зрозумів, але Азія... Ну таке собі, завершення кар'єри!
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+1
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palyvoda2006
Не зрозумів?! Тепер він що буде грати в Азії? А як же заяви в МЮ, що він хоче грати в Лізі чемпіонів! Може, він мав на увазі Лігу чемпіонів Азії?!
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+1
jugulator
I це майже в 38 рокiв!
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0
14sergey1953
Після того, як Мессі став чемпіоном світу, Роналду зрозумів, що їхнє суперництво уже закінчилось. Йому вже 38 років, вирішив заробити трішки грошей, хоча міг би ще 2 - 3 роки пограти  в Європі.
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0
BekXan
Його взяв би любий топ клуб світу,але він своїми запросами на свій вік а головне жахливою поведінкою відвернув всіх.Ніхто не хотів мати проблеми та й ще с такими фін вимогами.Це могли тільки шейхи яким фін питання не проблема.Роналду це буде там як слиток золота за вітриною,але це ніяк не підніме рівень їх чемпіонату не кажучи про гру.
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-1
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Иван Иванов
типочки повылазили в комментах поглумится над стариком. Ничё скоро и по вас время придёт, и сожрут вас черви, черви, черви, как и всех
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-4
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