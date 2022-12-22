Франция22 декабря 2022, 15:50 |
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ФОТО. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ
Отдых бразильцев был недолгим
22 декабря 2022, 15:50 |
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«ПСЖ» официально сообщил о том, что Неймар и Маркиньос сегодня вернулись к тренировкам с командой. Их отпуск после ЧМ-2022 завершен.
Напомним, вчера к тренировкам с «ПСЖ» вернулся Килиан Мбаппе. Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 9 декабря от Хорватии в четвертьфинале.
🔙 @neymarjr and @marquinhos_m5 are back at the Training Center! 👋 pic.twitter.com/hfrz2Zbp3N— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 22, 2022
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