ФОТО. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ

«ПСЖ» официально сообщил о том, что Неймар и Маркиньос сегодня вернулись к тренировкам с командой. Их отпуск после ЧМ-2022 завершен.

Напомним, вчера к тренировкам с «ПСЖ» вернулся Килиан Мбаппе. Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 9 декабря от Хорватии в четвертьфинале.

🔙 @neymarjr and @marquinhos_m5 are back at the Training Center! 👋 pic.twitter.com/hfrz2Zbp3N