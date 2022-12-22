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  4. ФОТО. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ
Франция
22 декабря 2022, 15:50 |
510
0

ФОТО. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ

Отдых бразильцев был недолгим

22 декабря 2022, 15:50 |
510
0
ФОТО. Неймар и Маркиньос вернулись к тренировкам с ПСЖ
ФК ПСЖ. Неймар

«ПСЖ» официально сообщил о том, что Неймар и Маркиньос сегодня вернулись к тренировкам с командой. Их отпуск после ЧМ-2022 завершен.

Напомним, вчера к тренировкам с «ПСЖ» вернулся Килиан Мбаппе. Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 9 декабря от Хорватии в четвертьфинале.

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Неймар Маркиньос ПСЖ сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник ФК ПСЖ
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