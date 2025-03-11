Арне СЛОТ: «ПСЖ имеет качество, которое впечатляет»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Меня не удивила игра ПСЖ. Я пересмотрел много их матчей и впечатлен интенсивностью, которую они демонстрируют. Это очень сбалансированная команда.

На прошлой неделе многие говорили, что мы сыграли плохо, но, возможно, это они показали великолепный футбол.

Считаю, что в ответном матче мы сможем сыграть лучше. Мы стали сильнее, чем были неделю назад, и хотим это доказать.

Наш соперник очень хорошо укомплектован. Это, пожалуй, одна из лучших команд, с которыми мы играли в этом сезоне. У нас было много хороших матчей против «Арсенала», «Реала», «Манчестер Сити», но ПСЖ имеет качество, которое впечатляет. У них хороший тренер, который дает им особый стиль игры. Нам нужно показать свой максимум.

Мы стараемся выиграть каждый матч, и против ПСЖ мы не хотим ничьей – стремимся контролировать игру как можно больше», – заявил Слот.