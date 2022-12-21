ФОТО. Без отдыха после ЧМ-2022. Мбаппе вернулся к тренировкам в ПСЖ

Звездный форвард сборной Франции по футболу и французского футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе прибыл на тренировочную базу команды.

Об этом сообщается в соцсетях парижского клуба.

Отметим, что еще 18 декабря Мбаппе сыграл в финале ЧМ-2022 по футболу, где оформил хет-трик в ворота Аргентины.

К слову, главный соперник Мбаппе в финале Мундиаля 2022 года – Лионель Месси, получил от «ПСЖ» 10-дневный отдых.