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  4. Он заслужил отдых. Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с ПСЖ
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 03:54 |
215
0

Он заслужил отдых. Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с ПСЖ

Звездный аргентинец получил от руководства французского клуба 10-дневный отдых

21 декабря 2022, 03:54 |
215
0
Он заслужил отдых. Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с ПСЖ
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Звездный форвард сборной Аргентины по футболу и французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси получил 10-дневный отдых от руководства парижан.

После триумфа на ЧМ-2022 отправился вместе с командой полетел на чемпионский парад в Буэнос-Айрес, а после отправился в родной город – Росарио.

После 10-дневного отдыха Месси вернется к тренировкам во французском клубе и будет работать по индивидуальной программе. Форвард сможет выйти на поле в составе французской команды не ранее середины января.

Отметим, что в текущем сезоне 35-летний Месси провел 19 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.

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Источник Le Parisien
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