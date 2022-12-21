Он заслужил отдых. Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с ПСЖ
Звездный аргентинец получил от руководства французского клуба 10-дневный отдых
Звездный форвард сборной Аргентины по футболу и французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси получил 10-дневный отдых от руководства парижан.
После триумфа на ЧМ-2022 отправился вместе с командой полетел на чемпионский парад в Буэнос-Айрес, а после отправился в родной город – Росарио.
После 10-дневного отдыха Месси вернется к тренировкам во французском клубе и будет работать по индивидуальной программе. Форвард сможет выйти на поле в составе французской команды не ранее середины января.
Отметим, что в текущем сезоне 35-летний Месси провел 19 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.
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