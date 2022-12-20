На главных улицах Буэнос-Айреса состоялось празднование чемпионства.

Сборная Аргентины по футболу в третий раз выиграла чемпионат мира.

Тысячи людей вышли на центральную площадь, чтобы поприветствовать победителей ЧМ-2022.

ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство