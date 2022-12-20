Чемпионат мира20 декабря 2022, 21:35 |
1807
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ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
Сборная Аргентины в третий раз выиграла чемпионат мира по футболу
20 декабря 2022, 21:35 |
1807
0
На главных улицах Буэнос-Айреса состоялось празднование чемпионства.
Сборная Аргентины по футболу в третий раз выиграла чемпионат мира.
Тысячи людей вышли на центральную площадь, чтобы поприветствовать победителей ЧМ-2022.
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
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