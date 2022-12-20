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  4. ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 21:35 |
1807
0

ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство

Сборная Аргентины в третий раз выиграла чемпионат мира по футболу

20 декабря 2022, 21:35 |
1807
0
ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine

На главных улицах Буэнос-Айреса состоялось празднование чемпионства.

Сборная Аргентины по футболу в третий раз выиграла чемпионат мира.

Тысячи людей вышли на центральную площадь, чтобы поприветствовать победителей ЧМ-2022.

ФОТО. Месси, дай пять. Как Буэнос-Айрес праздновал чемпионство

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Источник Sport.ua
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