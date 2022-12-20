ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода

Лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его товарищи по сборной Аргентине пережили неприятные секунды во время праздничного парада в Буэнос-Айресе, во время которого могла случиться трагедия.

35-летний Лионель Месси и еще несколько аргентинских игроков приветствовали болельщиков, когда ехали на крыше автобуса.

Двигаясь по улицам, автобус вплотную проехал под проводами, которые чуть не задели спортсменов. Все футболисты на крыше автобуса успели уклониться в самый последний момент.

Аргентинский телеканал ESPN поделился видеозаписью эпизода и подписал: «Будьте осторожны с проводами, ребята! Необычный момент во время прибытия чемпионов мира в Аргентину. Кепка у Леандро Паредеса слетела».