ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Во время праздничного парада в Буэнос-Айресе могла случиться трагедия
Лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его товарищи по сборной Аргентине пережили неприятные секунды во время праздничного парада в Буэнос-Айресе, во время которого могла случиться трагедия.
35-летний Лионель Месси и еще несколько аргентинских игроков приветствовали болельщиков, когда ехали на крыше автобуса.
Двигаясь по улицам, автобус вплотную проехал под проводами, которые чуть не задели спортсменов. Все футболисты на крыше автобуса успели уклониться в самый последний момент.
Аргентинский телеканал ESPN поделился видеозаписью эпизода и подписал: «Будьте осторожны с проводами, ребята! Необычный момент во время прибытия чемпионов мира в Аргентину. Кепка у Леандро Паредеса слетела».
¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022
Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тин Едвай продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ
Офис Украинской ассоциации футбола стал местом праздника для детей