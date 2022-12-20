Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 20:45 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:59
798
1

ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода

Во время праздничного парада в Буэнос-Айресе могла случиться трагедия

20 декабря 2022, 20:45 | Обновлено 20 декабря 2022, 20:59
798
1
ВИДЕО. Опасный момент. Месси на крыше автобуса чуть не задел провода
Twitter

Лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его товарищи по сборной Аргентине пережили неприятные секунды во время праздничного парада в Буэнос-Айресе, во время которого могла случиться трагедия.

35-летний Лионель Месси и еще несколько аргентинских игроков приветствовали болельщиков, когда ехали на крыше автобуса.

Двигаясь по улицам, автобус вплотную проехал под проводами, которые чуть не задели спортсменов. Все футболисты на крыше автобуса успели уклониться в самый последний момент.

Аргентинский телеканал ESPN поделился видеозаписью эпизода и подписал: «Будьте осторожны с проводами, ребята! Необычный момент во время прибытия чемпионов мира в Аргентину. Кепка у Леандро Паредеса слетела».

По теме:
ВИДЕО. От Грандоли до ЧМ-2022. Месси написал трогательную речь в соцсетях
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
ФОТО. Друг и прогнозист. Агуэро заработал круглую сумму благодаря Месси
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу автобусы курьезы Буэнос-Айрес Леандро Паредес выбор редакции видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко
Футбол | 20 декабря 2022, 20:25 1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок клуба из рф перейдет в Аль-Айн к Реброву и Ярмоленко

Тин Едвай продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ

ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола
Футбол | 20 декабря 2022, 18:10 9
ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола
ФОТО. Исполкома не было. УАФ показала, что происходило в Доме футбола

Офис Украинской ассоциации футбола стал местом праздника для детей

Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 12:15
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Не только лишь Месси и Мбаппе: символическая сборная ЧМ-2022
Вся Аргентина получила подарок от властей по поводу чемпионства сборной
Футбол | 20.12.2022, 01:15
Вся Аргентина получила подарок от властей по поводу чемпионства сборной
Вся Аргентина получила подарок от властей по поводу чемпионства сборной
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Футбол | 20.12.2022, 10:36
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Crimea
От трясця! Було б реально ефектно
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
Такого достижения нет ни у Месси, ни у Роналду. Ди Мария вошел в историю
18.12.2022, 18:15 2
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
20.12.2022, 13:20 4
Баскетбол
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
18.12.2022, 20:00 2
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 40
Футбол
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
Дидье ДЕШАМ: «Мы выжали из Аргентины все соки. Было бы проще проиграть 0:3»
18.12.2022, 22:25 6
Футбол
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
Новая партия дронов. Зеленский рассказал, сколько Шахедов получила россия
19.12.2022, 19:27 11
Война
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
ВИДЕО. Скандальное судейство. БК Днепр покинул паркет за 18 секунд до конца
19.12.2022, 21:55 3
Баскетбол
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
20.12.2022, 06:11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности