Гари ЛИНЕКЕР: «У Месси дар от футбольных богов»

Легендарный английский форвард Гари Линекер поздравил Лионеля Месси с победой сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года:

«Наблюдать за игрой Лионеля Месси почти два десятилетия – настоящая честь. Мгновение за мгновением – завораживающий футбол, наполненный умопомрачительной радостью.

У Месси дар от футбольных богов. Так рад, что он поднял над головой главный трофей в нашем виде спорта. Спасибо и поздравляю, чемпион», – написал Линекер в своем Твиттере.

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI