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  4. Президент клуба УПЛ дал сборной Украины премию. Что думает Шевченко?
Лига наций
25 ноября 2024, 10:11 |
376
0

Президент клуба УПЛ дал сборной Украины премию. Что думает Шевченко?

Геннадий Буткевич наградил футболистов национальной команды

25 ноября 2024, 10:11 |
376
0
Президент клуба УПЛ дал сборной Украины премию. Что думает Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Игроки, тренерский и административный штабы национальной сборной Украины получают солидные премии за выход в плей-офф Лиги наций, где будут играть против национальной команды Бельгии.

Как сообщает телеграмм-канал «ТаТоТаке», сначала речь шла о сумме в 250 тысяч евро, однако после гостевого матча с Албанией (2:1) в конечном туре группового этапа Лиги наций непосредственно в раздевалке премию удвоил президент Полесья Геннадий Буткевич.

По информации источника, президент УАФ Андрей Шевченко в общении с игроками порекомендовал пожертвовать бонусы (или их часть) на благотворительность.

Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая встреча станет для «сине-желтых» номинально домашней.

Ранее Александр Кучер удивил своим прогнозом на матч Украина – Бельгия.

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Геннадий Буткевич Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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