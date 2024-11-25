Президент клуба УПЛ дал сборной Украины премию. Что думает Шевченко?

Игроки, тренерский и административный штабы национальной сборной Украины получают солидные премии за выход в плей-офф Лиги наций, где будут играть против национальной команды Бельгии.

Как сообщает телеграмм-канал «ТаТоТаке», сначала речь шла о сумме в 250 тысяч евро, однако после гостевого матча с Албанией (2:1) в конечном туре группового этапа Лиги наций непосредственно в раздевалке премию удвоил президент Полесья Геннадий Буткевич.

По информации источника, президент УАФ Андрей Шевченко в общении с игроками порекомендовал пожертвовать бонусы (или их часть) на благотворительность.

Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая встреча станет для «сине-желтых» номинально домашней.

Ранее Александр Кучер удивил своим прогнозом на матч Украина – Бельгия.