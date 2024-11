Стало известно, продлит ли Интер Майами контракт с Месси

Американский Интер Майами планирует продлить контракт с 37-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб Дэвида Бекхэма хочет заключить новое соглашение с Лео до конца 2026 года. Также рассматривается и продление до декабря 2027.

Действующий контракт Лионеля с Интер Майами рассчитан до декабря 2025 года. В сезоне MLS 2024 Месси провел 25 матча за «цаплей» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 13 ассистов.

В этой кампании американской лиги Интер Майами с Месси выиграл регулярный сезон, но в 1/8 финала уступил Атланте.

Ранее сообщалось, что команду покинул главный тренер Херардо Мартино. Ожидается, что следующим наставником будет Хавьер Маскерано.

#InterMiamiCF are planning Lionel #Messi’s contract extension. His contract expires in 2025 and they are ready to offer the renewal until December 2026, but it’s also on the table the possibility to extend until 2027. #transfers #MLS