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Major League Soccer
24 ноября 2024, 16:36 |
1122
0

Стало известно, продлит ли Интер Майами контракт с Месси

Действующее соглашение Лео с американским клубом рассчитано до конца 2025 года

24 ноября 2024, 16:36 |
1122
0
Стало известно, продлит ли Интер Майами контракт с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Американский Интер Майами планирует продлить контракт с 37-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб Дэвида Бекхэма хочет заключить новое соглашение с Лео до конца 2026 года. Также рассматривается и продление до декабря 2027.

Действующий контракт Лионеля с Интер Майами рассчитан до декабря 2025 года. В сезоне MLS 2024 Месси провел 25 матча за «цаплей» во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 13 ассистов.

В этой кампании американской лиги Интер Майами с Месси выиграл регулярный сезон, но в 1/8 финала уступил Атланте.

Ранее сообщалось, что команду покинул главный тренер Херардо Мартино. Ожидается, что следующим наставником будет Хавьер Маскерано.

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продление контракта Интер Майами Лионель Месси Николо Скира Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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