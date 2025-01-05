Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 6 января
Australian Open
05 января 2025, 13:09 | Обновлено 05 января 2025, 13:15
521
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 6 января

В понедельник выступления в квалификации на кортах Мельбурна начнут Снигур и Соболева

05 января 2025, 13:09 | Обновлено 05 января 2025, 13:15
521
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 6 января
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января стартуют матчи первого раунда квалификации Australian Open 2025.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 216).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в квалификации АО-2025, 6 января

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Корт №8. 2-й запуск (не ранее 02:30 по Киеву)

Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (WTA 169)

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 05:30 по Киеву)

Анастасия Соболева (WTA 216) – Виктория Голубич (WTA 90) [2]

По теме:
Десятая ракетка мира пояснила, почему отказалась играть на Australian Open
ФОТО. Свитолина прибыла в Мельбурн и уже тренируется на кортах Aus Open
Десятая ракетка мира снялась с Australian Open 2025
расписание Дарья Снигур Анастасия Соболева Виктория Голубич Эмилиана Аранго Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Бокс | 05 января 2025, 08:50 4
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»

Промоутер продолжает считать, что Тайсон победил

Фритц в триллере переиграл Хуркача. Определен победитель United Cup 2025
Теннис | 05 января 2025, 13:16 1
Фритц в триллере переиграл Хуркача. Определен победитель United Cup 2025
Фритц в триллере переиграл Хуркача. Определен победитель United Cup 2025

Хуберт не сумел перевести противостояние США и Польши в смешанный парный матч

Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Бокс | 05.01.2025, 07:51
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Футбол | 04.01.2025, 20:50
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 05.01.2025, 07:50
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
03.01.2025, 16:10 1
Бокс
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
Анчелотти принял неожиданное решение по трансферу лидера Барселоны
03.01.2025, 10:05
Футбол
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
03.01.2025, 08:55 25
Бокс
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
«Нет никакого смысла». Усику посоветовали не проводить реванш с Дюбуа
«Нет никакого смысла». Усику посоветовали не проводить реванш с Дюбуа
03.01.2025, 17:26 6
Бокс
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
Усик может лишиться титула WBC ради Кличко. Уже подобрали соперника
04.01.2025, 00:01 16
Бокс
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
Хави без колебаний назвал лучшего футболиста за всю историю
04.01.2025, 01:47 3
Футбол
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
03.01.2025, 19:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем