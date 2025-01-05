Australian Open05 января 2025, 13:09 | Обновлено 05 января 2025, 13:15
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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 6 января
В понедельник выступления в квалификации на кортах Мельбурна начнут Снигур и Соболева
05 января 2025, 13:09 | Обновлено 05 января 2025, 13:15
521
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6 января стартуют матчи первого раунда квалификации Australian Open 2025.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 216).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в квалификации АО-2025, 6 января
Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд
Корт №8. 2-й запуск (не ранее 02:30 по Киеву)
Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (WTA 169)
Корт №4. 4-й запуск (не ранее 05:30 по Киеву)
Анастасия Соболева (WTA 216) – Виктория Голубич (WTA 90) [2]
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