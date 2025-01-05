Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 6 января

6 января стартуют матчи первого раунда квалификации Australian Open 2025.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут две украинские теннисистки: Дарья Снигур (WTA 139) и Анастасия Соболева (WTA 216).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в квалификации АО-2025, 6 января

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Корт №8. 2-й запуск (не ранее 02:30 по Киеву)

Дарья Снигур (WTA 139) [30] – Эмилиана Аранго (WTA 169)

Корт №4. 4-й запуск (не ранее 05:30 по Киеву)

Анастасия Соболева (WTA 216) – Виктория Голубич (WTA 90) [2]