Засыпать фунтами. Лидеру Ливерпуля предложили сумасшедший контракт

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил финальное предложение по продлению контракта, сообщает The Mirror.

По информации источника, 26-летнему футболисту было предложено соглашение с невероятной зарплатой в размере 78 миллионов фунтов за 5 лет игры в Англии. В случае, если Трент не согласиться подписать контракт на данных условиях, нового соглашения предложено не будет.

Действующий контракт англичанина с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может подписать суперзвезду «Реала».