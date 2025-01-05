Засыпать фунтами. Лидеру Ливерпуля предложили сумасшедший контракт
Трент Александр-Арнольд может стать обладателем огромной зарплаты
Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил финальное предложение по продлению контракта, сообщает The Mirror.
По информации источника, 26-летнему футболисту было предложено соглашение с невероятной зарплатой в размере 78 миллионов фунтов за 5 лет игры в Англии. В случае, если Трент не согласиться подписать контракт на данных условиях, нового соглашения предложено не будет.
Действующий контракт англичанина с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может подписать суперзвезду «Реала».
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