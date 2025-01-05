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  4. Засыпать фунтами. Лидеру Ливерпуля предложили сумасшедший контракт
Англия
05 января 2025, 11:22 |
381
0

Засыпать фунтами. Лидеру Ливерпуля предложили сумасшедший контракт

Трент Александр-Арнольд может стать обладателем огромной зарплаты

05 января 2025, 11:22 |
381
0
Засыпать фунтами. Лидеру Ливерпуля предложили сумасшедший контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил финальное предложение по продлению контракта, сообщает The Mirror.

По информации источника, 26-летнему футболисту было предложено соглашение с невероятной зарплатой в размере 78 миллионов фунтов за 5 лет игры в Англии. В случае, если Трент не согласиться подписать контракт на данных условиях, нового соглашения предложено не будет.

Действующий контракт англичанина с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» может подписать суперзвезду «Реала».

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Трент Александер-Арнольд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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