Покидает чемпионов. Легионер Динамо неожиданно сменил сборную
Самба Диалло принял решения выступать за сборную Гвинеи
Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», принял решение о смене сборной, сообщает dsport.
По информации источника, после выступлений за молодежные команды Сенегала, 22-летний футболист принял решение играть за сборную Гвинеи. Причиной стало то, что тренер основной сборной Сенегала так и не вызвал Самба в сборную.
Получив предложение от Гвинейской федерации футбола, игрок киевского клуба согласился.
Вместе с сборной Сенегала U-20 Самба Диалло выиграл молодежный кубок африканских наций U-20.
Ранее сообщалось о том, что агенты игрока «Динамо» ищут новый клуб для своего клиента.
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