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  4. Покидает чемпионов. Легионер Динамо неожиданно сменил сборную
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 17:14 | Обновлено 05 января 2025, 17:33
1592
2

Покидает чемпионов. Легионер Динамо неожиданно сменил сборную

Самба Диалло принял решения выступать за сборную Гвинеи

05 января 2025, 17:14 | Обновлено 05 января 2025, 17:33
1592
2
Покидает чемпионов. Легионер Динамо неожиданно сменил сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», принял решение о смене сборной, сообщает dsport.

По информации источника, после выступлений за молодежные команды Сенегала, 22-летний футболист принял решение играть за сборную Гвинеи. Причиной стало то, что тренер основной сборной Сенегала так и не вызвал Самба в сборную.

Получив предложение от Гвинейской федерации футбола, игрок киевского клуба согласился.

Вместе с сборной Сенегала U-20 Самба Диалло выиграл молодежный кубок африканских наций U-20.

Ранее сообщалось о том, что агенты игрока «Динамо» ищут новый клуб для своего клиента.

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Данііл Киріяка Источник
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MrStepanovM .
смітну? це від "сміття"? 
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-1
Gargantua81
 - так он же болгарин? (с)
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-2
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