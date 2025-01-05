Покидает чемпионов. Легионер Динамо неожиданно сменил сборную

Вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», принял решение о смене сборной, сообщает dsport.

По информации источника, после выступлений за молодежные команды Сенегала, 22-летний футболист принял решение играть за сборную Гвинеи. Причиной стало то, что тренер основной сборной Сенегала так и не вызвал Самба в сборную.

Получив предложение от Гвинейской федерации футбола, игрок киевского клуба согласился.

Вместе с сборной Сенегала U-20 Самба Диалло выиграл молодежный кубок африканских наций U-20.

Ранее сообщалось о том, что агенты игрока «Динамо» ищут новый клуб для своего клиента.