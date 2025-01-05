Испания05 января 2025, 21:12 | Обновлено 05 января 2025, 21:55
105
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Кубок Испании. Сельта, Леганес и Реал Сосьедад вышли в 1/8 финала
Вечером 5 января состоялись матчи 1/16 финала Копа дель Рей
05 января 2025, 21:12 | Обновлено 05 января 2025, 21:55
105
0
Вечером 5 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.
Сельта, Леганес и Реал Сосьедад вышли в 1/8 финала, обыграв своих соперников.
Кубок Испании. 1/16 финала, 5 января
Картахена – Леганес – 1:2
Голы: Муньос, 17 – Мунир Эль-Хаддади, 28, Раба, 51
Понферрадина – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Оярсабаль, 54, Браим Мендес, 69
Расинг Сантадер – Сельта Виго – 2:3
Голы: Андрес Мартин, 8, Хавьер Родригес, 80 (автогол) – Альфонсо Гонсалес, 20, 90+2, Хавьер Кастро, 86
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Раба (Леганес).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муньос (Картахена).
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