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Кубок Испании
Картахена
05.01.2025 16:30 – FT 1 : 2
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 января 2025, 21:12 | Обновлено 05 января 2025, 21:55
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0

Кубок Испании. Сельта, Леганес и Реал Сосьедад вышли в 1/8 финала

Вечером 5 января состоялись матчи 1/16 финала Копа дель Рей

05 января 2025, 21:12 | Обновлено 05 января 2025, 21:55
105
0
Кубок Испании. Сельта, Леганес и Реал Сосьедад вышли в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.

Сельта, Леганес и Реал Сосьедад вышли в 1/8 финала, обыграв своих соперников.

Кубок Испании. 1/16 финала, 5 января

Картахена – Леганес – 1:2

Голы: Муньос, 17 – Мунир Эль-Хаддади, 28, Раба, 51

Понферрадина – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Оярсабаль, 54, Браим Мендес, 69

Расинг Сантадер – Сельта Виго – 2:3

Голы: Андрес Мартин, 8, Хавьер Родригес, 80 (автогол) – Альфонсо Гонсалес, 20, 90+2, Хавьер Кастро, 86

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Раба (Леганес).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Муньос (Картахена).
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Кубок Испании по футболу Картахена Леганес Понферрадина Реал Сосьедад Расинг Сантандер Сельта видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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