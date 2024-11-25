Италия25 ноября 2024, 09:30 |
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Лацио – Болонья – 3:0. Разгром дома. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А
25 ноября 2024, 09:30 |
47
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24 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии между командами «Лацио» и «Болонья».
Поединок прошел на стадионе «Олимпико» в Риме. Игра завершилась победой «Лацио» со счетом 3:0.
Серия А. 13-й тур. 24 ноября
«Лацио» – «Болонья» – 3:0
Голы: Жиго 68, Дзакканьи 72, Деле-Баширу, 90
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фисайо Деле-Баширу (Лацио).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Жиго (Лацио).
35’
Томмазо Побега (Болонья) получает красную карточку.
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