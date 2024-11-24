Лацио дома разгромил Болонью, Торино и Монца разошлись миром

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома разгромил «Болонью» со счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Самюэль Жиго, Маттиа Дзакканьи и Фисайо Деле-Баширу. На 35-й минуте у гостей был удален Томмазо Побега.

В другом матче Торино и Монца разошлись миром (1:1)

Лидеры Серии A: Наполи (29 очков), Аталанта (28), Интер (28), Фиорентина (28), Лацио (28), Ювентус (25), Милан (19).

Серия А. 13-й тур, 24 ноября

Лацио – Болонья – 3:0

Голы: Жиго, 68, Дзакканьи, 72, Деле-Баширу, 90

Торино – Монца – 1:1

Голы: Мазина, 59 – Джурич, 63