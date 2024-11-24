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Чемпионат Италии
Лацио
24.11.2024 21:45 – FT 3 : 0
Болонья
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Италия
24 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 25 ноября 2024, 00:14
80
1

Лацио дома разгромил Болонью, Торино и Монца разошлись миром

Смотрите видеообзор 13-го тура чемпионата Италии

24 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 25 ноября 2024, 00:14
80
1
Лацио дома разгромил Болонью, Торино и Монца разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома разгромил «Болонью» со счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Самюэль Жиго, Маттиа Дзакканьи и Фисайо Деле-Баширу. На 35-й минуте у гостей был удален Томмазо Побега.

В другом матче Торино и Монца разошлись миром (1:1)

Лидеры Серии A: Наполи (29 очков), Аталанта (28), Интер (28), Фиорентина (28), Лацио (28), Ювентус (25), Милан (19).

Серия А. 13-й тур, 24 ноября

Лацио – Болонья – 3:0

Голы: Жиго, 68, Дзакканьи, 72, Деле-Баширу, 90

Торино – Монца – 1:1

Голы: Мазина, 59 – Джурич, 63

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Фисайо Деле-Баширу (Лацио).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Жиго (Лацио).
35’
Томмазо Побега (Болонья) получает красную карточку.
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чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Болонья Торино Монца видео голов и обзор Маттиа Дзакканьи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
БАЛОНИЯ МЕРАВОЙ ГРАНД КАТОРЫЙ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР ВАЗИЛ ВСЕ ДЕВЕНОСТА МЕНУТ ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ БАЛОНИЯ НЕ МАГЛА КРУПНА ПРАЕГРАТЬ КАКИМ ТА НАУНЕЙМАМ С ЛИГЕ ЕВРОПЫ 
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