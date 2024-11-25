Италия25 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:17
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Торино – Монца – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А
25 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:17
34
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24 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии между командами «Торино» и «Монца».
Поединок прошел на стадионе «Олимпико» в Турине. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Серия А. 13-й тур. 24 ноября
«Торино» – «Монца» – 1:1
Голы: Масина, 59 – Джурич, 63
Видеообзор матча:
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Масина (Торино).
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