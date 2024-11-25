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Чемпионат Италии
Торино
24.11.2024 16:00 – FT 1 : 1
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:17
34
0

Торино – Монца – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А

25 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:17
34
0
Торино – Монца – 1:1. Разошлись миром. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии между командами «Торино» и «Монца».

Поединок прошел на стадионе «Олимпико» в Турине. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Серия А. 13-й тур. 24 ноября

«Торино» – «Монца» – 1:1

Голы: Масина, 59 – Джурич, 63

Видеообзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Масина (Торино).
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Торино Монца Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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