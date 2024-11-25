«Это была непростая игра». Карабин – о матче с Левым Берегом

Вингер «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал матч с «Левым Берегом», который завершился со счетом 1:0 благодаря голу Карабина:

«Приятно выиграть, ведь команда давно не побеждала в чемпионате. Это была непростая игра, но хорошо, что нам удалось добыть три очка. Нам не удавалось качественно контролировать мяч, из-за чего мы трудно создавали опасные моменты. Во втором тайме команда начала играть лучше и эти моменты появились, однако, к сожалению, мы не смогли забить по крайней мере еще один гол. Думаю, нам еще следует улучшить эти игровые аспекты».

«Когда пробиваешь пенальти, то главное быть уверенным в себе. Мне это удалось и я реализовал свою попытку. Рад, что сумел забить гол».

«Левый Берег не удивил нас, ведь мы изучали игру соперника и знали, как он будет действовать. Фактически киевляне играли так, как нам об этом говорил тренерский штаб во время подготовки к матчу. Это боевой соперник, который навязал нам хорошую борьбу. Всегда приятно играть дома и чувствовать поддержку зрителей. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Эта победа должна помочь команде в психологическом плане. Впереди у «Руха» еще четыре игры до конца этого года и мы надеемся получить в этих матчах положительный результат».