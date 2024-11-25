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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 09:22 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:23
715
0

«Добавился барчик». Капитан Полесья признался, что изменил Ашур в команде

Сергей Чоботенко расхвалил тренера

25 ноября 2024, 09:22 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:23
715
0
«Добавился барчик». Капитан Полесья признался, что изменил Ашур в команде
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Капитан житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал, как изменилась команда Геннадия Буткевича после прихода Имада Ашура.

«Все изменилось по сравнению с тем сезоном. Я даже не знаю, что осталось. Трудно сказать, что осталось, изменилось все. И питание изменилось, и восстановление изменилось. Добавился барчик – там не пиво разливают, а несколько другие напитки перед и после тренировки. Сменилось очень многое.

И тренировочный процесс изменился. Более такой придирчивый к деталям. На каждой тренировке, на каждом упражнении есть свои нюансы в плане того, что требования к тебе на каждом упражнении, что четко нужно делать, чтобы потом переносить это на игру», – сказал Чоботенко.

Имад Ашур возглавил «Полесье» перед стартом нынешнего сезона. Под руководством легионера «волки» занимают четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта.

Ранее Сергей Чоботенко рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.

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Сергей Чоботенко Имад Ашур чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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