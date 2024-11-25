Франция25 ноября 2024, 09:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:47
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Лилль – Ренн – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
25 ноября 2024, 09:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:47
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24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Лилль» и «Ренн».
Поединок прошел на стадионе «Пьер-Мауруа» в Лилле, где хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Лига 1. 12-й тур. 24 ноября
«Лилль» – «Ренн» – 1:0
Гол: Жегрова, 45
Видеообзор матча:
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
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