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Чемпионат Франции
Лилль
24.11.2024 16:00 – FT 1 : 0
Ренн
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Франция
25 ноября 2024, 09:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:47
18
0

Лилль – Ренн – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

25 ноября 2024, 09:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:47
18
0
Лилль – Ренн – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Лилль» и «Ренн».

Поединок прошел на стадионе «Пьер-Мауруа» в Лилле, где хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Лига 1. 12-й тур. 24 ноября

«Лилль» – «Ренн» – 1:0

Гол: Жегрова, 45

Видеообзор матча:

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
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Лилль Ренн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Эдон Жегрова
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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