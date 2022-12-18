Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу

Вот и подошел к концу чемпионат мира в Катаре. Оставалось получить ответ на главный вопрос: кто станет победителем мундиаля 2022 года. До решающего противостояния добрались одни из главных фаворитов турнира. Хотя, стартовое поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии заставило усомниться в подобном статусе «альбиселесте». Но в дальнейшем аргентинцы начали демонстрировать уверенную игру, в чем немалая заслуга их лидера Лионеля Месси. И для Лео сегодняшний поединок был особенным, ведь титул чемпиона мира оставался единственным непокоренным звездным аргентинцем.

Французы на ЧМ-2022 защищали чемпионское звание. И несмотря на череду травм, которая преследовала футболистов команды Дидье Дешама перед мундиалем, «трехцветные» снова дошли до решающего матча мирового первенства. Не обошлось без потерь и во время самого турнира. К сегодняшнему поединку сумели восстановиться Упамекано и Рабьо, а Конате, относительно здоровья которого были опасения, оказался в запасе. Поговаривали, что в финале сможет сыграть залечивший травму Карим Бензема, но тренерский штаб сборной Франции решил обойтись без услуг форварда.

Команды начали встречу в высоком темпе. Аргентинцы больше атаковали и стремительно преодолевали центр поля. «Альбиселесте» раз за разом бомбардировали штрафную соперников навесными и прострельными передачами, с которыми французы вполне сносно справлялись. «Трехцветным» приходилось исключительно обороняться, разрушая агрессивные атаки сборной Аргентины.

Ближе к середине первой половины встречи номинальные гости начали налаживать свою комбинационную игру в атаке, но именно в этот отрезок времени аргентинцы организовали атаку, которая завершилась неприятностями для сборной Франции. Ди Мария ворвался в левый угол штрафной соперников и небольшого касания от Дембеле хватило для падения аргентинца. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, к которой подошел, естественно, Месси. Лионель пробил хладнокровно, открыв счет в матче.

Французы попытались перевести игру к штрафной соперников, но «альбиселесте» не собирались отдавать инициативу «трехцветным». К тому же, стараясь больше внимания уделять атаке, французы оголяли свои тылы, что давало возможность подопечным Лионеля Скалони выбегать в быстрые контратаки. Одна из них стала безупречной, а начал ее все тот же Месси. Завершился контрвыпад передачей Мак Алистера на Ди Марию, который точно пробил мимо голкипера.

Ситуация для «трехцветных» стала очень затруднительной, и тренерский штаб сборной Франции попытался еще до перерыва повлиять на разворачивающиеся события. В игру вступили Тюрам и Коло Муани, которые заменили Дембеле и Жиру. Французы начали больше контролировать мяч, но футболисты сборной Аргентины пресекали попытки соперников подобраться к своей штрафной. Так что, до перерыва опасных моментов у ворот «альбиселесте» так и не возникло.

Вторая половина встречи началась с острой атаки аргентинцев: Фернандес сделал мягкую передачу в штрафную, которую сумел перехватить Льорис. У французов по-прежнему возникали проблемы с конструктивной игрой, а подопечные Скалони навязывали соперникам ожесточенную борьбу на каждом участке поля. Время шло, а французы не могли обострить ситуацию у ворот Эмилиано Мартинеса. Более того, «альбиселесте» продолжали создавать голевые моменты, и, забей они третий гол, уже можно было бы начинать чествовать чемпионов мира 2022 года. Ничего не выходило и у Мбаппе, которого коллективными усилиями нейтрализовали футболисты сборной Аргентины.

За двадцать минут до конца основного времени тренерский штаб сборной Франции пошел «ва-банк», выпустив на поле Комана и Камавингу. Но и это поначалу не помогло. Техничные аргентинцы быстрее принимали решения, и откровенно переигрывали «трехцветным». Но этот финал не мог завершиться без драмы. Сначала Отаменди не уследил за Коло Муани и сбил оппонента в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мбаппе. И сразу французы сравняли результат. Быстрая атака завершилась передачей Тюрама на Мбаппе, который точным ударом оформил дубль.

Теперь уже у французов, которые на протяжении большего количества игрового времени выглядели откровенно беспомощными, было значительное психологическое преимущество. «Трехцветные» продолжали больше владеть мячом, но уже неспешно подготавливали свои атаки. В глазах аргентинцев просматривалась растерянность, и нечастые выпады «альбиселесте» утратили свою остроту. В компенсированные к основному времени минуты вырвать победу для сборной Франции мог Рабьо, но на его удар из пределов штрафной среагировал Э.Мартинес. Пришлось демонстрировать свое мастерство и Льорису, который отбил мяч после удара Месси под перекладину.

Дополнительных таймов командам избежать не удалось. В первом из них больше атаковали французы, но именно «альбиселесте» создавали голевые возможности. Их было две и обе не реализовал Лаутаро Мартинес. Сначала его удар из убойной позиции в подкате заблокировал Упамекано, а затем форвард после заброса в штрафную Франции немного не попал в ворота. Начало второй 15-минутки стало шоком для команды Дидье Дешама. Лаутаро Мартинес из угла штрафной не пробил Льориса, но Месси сыграл на добивании и мяч пересек линию ворот.

Французам снова нужно было отыгрываться, аргентинцы же любыми методами пытались тянуть драгоценные минуты. И арбитр снова назначает пенальти в ворота Аргентины: после удара Мбаппе мяч попал в руку Монтьелю. К 11-тиметровой точке подошел Мбаппе, и он снова был точен, оформив хет-трик в матче. А вскоре поймавший кураж Мбаппе навесил на Коло Муани, которому не хватило сантиметров для того, чтобы переправить мяч в ворота. Тот же Коло Муани уже в компенсированное время мог стать героем, но не пробил Эмилиано Мартинеса.

Победителя этого выдающегося по накалу финала определяла серия пенальти. И у футболистов сборной Аргентины нервы оказались крепче. «Альбиселесте» стали триумфаторами ЧМ-2022, выиграв свой третий чемпионат в истории!

Чемпионат мира. Финал.

Аргентина – Франция - 3:3 (4:2 – пен.)

Месси, 23 (пен.), 109, Ди Мария, 36 – Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.)

Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114, Монтьель, 116 – Рабио, 54, Тюрам, 87, Жиру, 90+6 (не на поле)

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Дибала, 120+1), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтьель, 91) – Мак Аллистер (Пеццелья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Ди Мария (Акунья, 64) – Альварес (Лаутаро Мартинес, 103), Месси.

Франция: Льорис – Т. Эрнандес (Коман, 72), Упамекано, Варан (Конате, 113), Кунде (Дисаси, 120+1) – Рабьо (Фофана, 95), Чуамени, Гризманн (Камавинга, 71) – Мбаппе, Жиру (Тюрам, 41), Дембеле (Коло Муани, 41).

Арбитр: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Удары (в створ): 20 (10) – 10 (5)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 4 – 4.

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