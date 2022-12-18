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Чемпионат мира
Аргентина
18.12.2022, FT 3 : 3
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Франция
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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:23
5109
70

Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу

Основное и компенсированное время встречи завершилось разменом тремя голами с обеих сторон

18 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:23
5109
70
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вот и подошел к концу чемпионат мира в Катаре. Оставалось получить ответ на главный вопрос: кто станет победителем мундиаля 2022 года. До решающего противостояния добрались одни из главных фаворитов турнира. Хотя, стартовое поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии заставило усомниться в подобном статусе «альбиселесте». Но в дальнейшем аргентинцы начали демонстрировать уверенную игру, в чем немалая заслуга их лидера Лионеля Месси. И для Лео сегодняшний поединок был особенным, ведь титул чемпиона мира оставался единственным непокоренным звездным аргентинцем.

Французы на ЧМ-2022 защищали чемпионское звание. И несмотря на череду травм, которая преследовала футболистов команды Дидье Дешама перед мундиалем, «трехцветные» снова дошли до решающего матча мирового первенства. Не обошлось без потерь и во время самого турнира. К сегодняшнему поединку сумели восстановиться Упамекано и Рабьо, а Конате, относительно здоровья которого были опасения, оказался в запасе. Поговаривали, что в финале сможет сыграть залечивший травму Карим Бензема, но тренерский штаб сборной Франции решил обойтись без услуг форварда.

Команды начали встречу в высоком темпе. Аргентинцы больше атаковали и стремительно преодолевали центр поля. «Альбиселесте» раз за разом бомбардировали штрафную соперников навесными и прострельными передачами, с которыми французы вполне сносно справлялись. «Трехцветным» приходилось исключительно обороняться, разрушая агрессивные атаки сборной Аргентины.

Ближе к середине первой половины встречи номинальные гости начали налаживать свою комбинационную игру в атаке, но именно в этот отрезок времени аргентинцы организовали атаку, которая завершилась неприятностями для сборной Франции. Ди Мария ворвался в левый угол штрафной соперников и небольшого касания от Дембеле хватило для падения аргентинца. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, к которой подошел, естественно, Месси. Лионель пробил хладнокровно, открыв счет в матче.

Французы попытались перевести игру к штрафной соперников, но «альбиселесте» не собирались отдавать инициативу «трехцветным». К тому же, стараясь больше внимания уделять атаке, французы оголяли свои тылы, что давало возможность подопечным Лионеля Скалони выбегать в быстрые контратаки. Одна из них стала безупречной, а начал ее все тот же Месси. Завершился контрвыпад передачей Мак Алистера на Ди Марию, который точно пробил мимо голкипера.

Ситуация для «трехцветных» стала очень затруднительной, и тренерский штаб сборной Франции попытался еще до перерыва повлиять на разворачивающиеся события. В игру вступили Тюрам и Коло Муани, которые заменили Дембеле и Жиру. Французы начали больше контролировать мяч, но футболисты сборной Аргентины пресекали попытки соперников подобраться к своей штрафной. Так что, до перерыва опасных моментов у ворот «альбиселесте» так и не возникло.

Вторая половина встречи началась с острой атаки аргентинцев: Фернандес сделал мягкую передачу в штрафную, которую сумел перехватить Льорис. У французов по-прежнему возникали проблемы с конструктивной игрой, а подопечные Скалони навязывали соперникам ожесточенную борьбу на каждом участке поля. Время шло, а французы не могли обострить ситуацию у ворот Эмилиано Мартинеса. Более того, «альбиселесте» продолжали создавать голевые моменты, и, забей они третий гол, уже можно было бы начинать чествовать чемпионов мира 2022 года. Ничего не выходило и у Мбаппе, которого коллективными усилиями нейтрализовали футболисты сборной Аргентины.

За двадцать минут до конца основного времени тренерский штаб сборной Франции пошел «ва-банк», выпустив на поле Комана и Камавингу. Но и это поначалу не помогло. Техничные аргентинцы быстрее принимали решения, и откровенно переигрывали «трехцветным». Но этот финал не мог завершиться без драмы. Сначала Отаменди не уследил за Коло Муани и сбил оппонента в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мбаппе. И сразу французы сравняли результат. Быстрая атака завершилась передачей Тюрама на Мбаппе, который точным ударом оформил дубль.

Теперь уже у французов, которые на протяжении большего количества игрового времени выглядели откровенно беспомощными, было значительное психологическое преимущество. «Трехцветные» продолжали больше владеть мячом, но уже неспешно подготавливали свои атаки. В глазах аргентинцев просматривалась растерянность, и нечастые выпады «альбиселесте» утратили свою остроту. В компенсированные к основному времени минуты вырвать победу для сборной Франции мог Рабьо, но на его удар из пределов штрафной среагировал Э.Мартинес. Пришлось демонстрировать свое мастерство и Льорису, который отбил мяч после удара Месси под перекладину.

Дополнительных таймов командам избежать не удалось. В первом из них больше атаковали французы, но именно «альбиселесте» создавали голевые возможности. Их было две и обе не реализовал Лаутаро Мартинес. Сначала его удар из убойной позиции в подкате заблокировал Упамекано, а затем форвард после заброса в штрафную Франции немного не попал в ворота. Начало второй 15-минутки стало шоком для команды Дидье Дешама. Лаутаро Мартинес из угла штрафной не пробил Льориса, но Месси сыграл на добивании и мяч пересек линию ворот.

Французам снова нужно было отыгрываться, аргентинцы же любыми методами пытались тянуть драгоценные минуты. И арбитр снова назначает пенальти в ворота Аргентины: после удара Мбаппе мяч попал в руку Монтьелю. К 11-тиметровой точке подошел Мбаппе, и он снова был точен, оформив хет-трик в матче. А вскоре поймавший кураж Мбаппе навесил на Коло Муани, которому не хватило сантиметров для того, чтобы переправить мяч в ворота. Тот же Коло Муани уже в компенсированное время мог стать героем, но не пробил Эмилиано Мартинеса.

Победителя этого выдающегося по накалу финала определяла серия пенальти. И у футболистов сборной Аргентины нервы оказались крепче. «Альбиселесте» стали триумфаторами ЧМ-2022, выиграв свой третий чемпионат в истории!

Чемпионат мира. Финал.

Аргентина – Франция - 3:3 (4:2 – пен.)

Месси, 23 (пен.), 109, Ди Мария, 36 – Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.)

Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114, Монтьель, 116 – Рабио, 54, Тюрам, 87, Жиру, 90+6 (не на поле)

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Дибала, 120+1), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтьель, 91) – Мак Аллистер (Пеццелья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Ди Мария (Акунья, 64) – Альварес (Лаутаро Мартинес, 103), Месси.

Франция: Льорис – Т. Эрнандес (Коман, 72), Упамекано, Варан (Конате, 113), Кунде (Дисаси, 120+1) – Рабьо (Фофана, 95), Чуамени, Гризманн (Камавинга, 71) – Мбаппе, Жиру (Тюрам, 41), Дембеле (Коло Муани, 41).

Арбитр: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Удары (в створ): 20 (10) – 10 (5)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 4 – 4.

АРГЕНТИНА - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 70
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R1d3r
Вот это драма на поле! Один из лучших финалов ЧМ 
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+16
K 12
Это был супер финал!👑 Аргентина лучшие!👑
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+11
R1d3r
Очень жаль, что Диего Армандо не дожил до этого великого события.
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+10
Умник
Поздравляю.
Хоть и месси не люблю.
Матч огонь
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
maverik
АРГЕНТИНА ЧЕМПИОН !!!! Я ещё до чемпионата писал что будет чемпионом,пока шел чемпионат писал так как  верил в это ,меня безбожно минусовали ничем не аргументируя.Надеюсь вы сейчас лопаетесь по одному со злости . Шучу конечно. Но вообщем победил футбол,великолепная Аргентина и не опустившая руки Франция сделали этот финал незабываемым.МЕССИ стал в один ряд с Пеле и Марадоной это уже ни кто не оспорит.
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+8
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Aliv
Браво обеим командам за этот чудесный финал!
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+7
Злий Глобинець
Мессі назавжди закарбував своє ім'я в історії футболу. Цілком заслужено! Де б була ця Аргентина, якби не геніальний Лео?
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+6
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Тарас Костюк
Роналду виплаче всі сльози. Мессі таки кращий!!!!
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+6
zhyr
Перший матч цього чемпіонату, який подивився, але який!. Хоч в принципі було все одно, хто виграє, але в кінці вже серце колотило)))
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+6
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Я знал!! Я верил!! Мое очело не подвело!! Аргентина - чемпион!! Ура, товарищи!!
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+6
Spectra
Ну все! Месси величайший футболист в истории!!!
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+6
ash
Радий за Мессі. Своєю кар'єрою заслужив.
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+5
Фанькин кот
Месси - лучший в мире! Футболист №1 всех времён и народов! И это ПРАВДА!!!
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+5
introvert
Як сказав би Лобановський, ми бачили сьогодні збіговисько зірок - проти команди-зірки.
З одного боку поля - команда, яка функціонує як єдиний організм, в якій кожен розуміє кожного з півслова, а тренерську думку видно у кожному русі футболістів. А з іншого сподівання лише на диво (цього разу імені Отаменді) та на індивідуальну майстерність Мбаппе.
Мессі, звісно, тепер офіційно номер один в історії футболу на всі часи, але конкретно цей ЧС залишиться в історії чемпіонатом двох Ліонелів - Мессі та Скалоні. Приблизно рівних за рівнем внеску в звитягу Аргентини.
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+4
introvert
Коротко про фінал:
Блискуча Аргентина. Геніальний Мессі.
Без шансів для французів протягом 80 хвилин матчу. Шанс "з барського плеча" подарували їм самі аргентинці. Мбаппе шансом скористався.
Ну, і заодно подарували нам усім один з кращих фіналів усіх часів))І, зрештою, більш ніж заслужений чемпіон.
Браво, Скалоні! Вамос, Мессі! 
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+4
KIPR ALECS
Заслуженно!
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+4
Євгеній Українець
Мессі Мессі Мессі! Супер! Подяка збірним за гру! Аргентина Чемпіон! Мессі тепер навіки кращий, щоб там Кріш вже не вичавлював з себе! З перемогою!👍👍🔥🔥🔥
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+3
AK.228
Як і напередодні чемпіонату «казав» Суперком‘ютер - чемпіон Аргентина, а Мартинез - кращий воротар!!!!😁😁
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+3
сергей богданов
Невероятный финал! Теперь у фанов Рона нет аргументов Лео король! Хочу отметить вратаря Аргентины он сначала съел Нидерланды а сейчас помножил на ноль Францию
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+3
AK.228
Один з найкращих матчів, що я бачив за своє життя!!))
Круто , Аргентина Чемпіон!!!!!
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+3
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