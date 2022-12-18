Лионель СКАЛОНИ: «Горжусь. Радуюсь. Чувствую облегчение»
Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал успех команды
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы команды на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:
«Я горд. Эмоций не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Я рад, я горжусь этой командой. Это наша победа.
Я призываю людей наслаждаться моментом, потому что он войдет в историю».
В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.
#Qatar2022 🎙️ @lioscaloni: "Estoy orgulloso. Estoy menos emocionado que otros días pero hoy estoy liberado. Este equipo solo me causa orgullo, es todo de ellos". pic.twitter.com/yDVnlcIghF— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 18, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси
Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря