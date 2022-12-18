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  4. Лионель СКАЛОНИ: «Горжусь. Радуюсь. Чувствую облегчение»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 21:20 |
1320
0

Лионель СКАЛОНИ: «Горжусь. Радуюсь. Чувствую облегчение»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал успех команды

18 декабря 2022, 21:20 |
1320
0
Лионель СКАЛОНИ: «Горжусь. Радуюсь. Чувствую облегчение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы команды на ЧМ-2022 по футболу в Катаре:

«Я горд. Эмоций не так много, как в другие дни, но сегодня я чувствую облегчение. Я рад, я горжусь этой командой. Это наша победа.

Я призываю людей наслаждаться моментом, потому что он войдет в историю».

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

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Источник Sport.ua
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