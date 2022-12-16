Заряжай на матч Аргентина – Франция вместе с Parimatch!

18 декабря на чемпионате мира в Катаре состоится последний поединок. В финальном матче за титул победителя Мундиаля на стадионе «Лусаил» сойдутся действующий чемпион мира – сборная Франции – и чемпион Южной Америки – сборная Аргентины. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.

Аргентина

Чемпион Южной Америки восхождение к финалу чемпионата мира-2022 начал с сенсации, проиграв сборной Саудовской Аравии 1:2. Но затем команда Скалони быстро пришла в себя. И далее только побеждала.

В хорошем стиле аргентинцы выиграли с одинаковым счетом 2:0 два оставшиеся матчи группового этапа – против сборных Мексики и Польши.

В 1/8 финала латиноамериканцы не были столь яркими в игре против Австралии, но все же добыли закономерную победу 2:1.

Четвертьфинал против Нидерландов – возможно, самый эмоциональный и самый боевой поединок ЧМ-2022. В нем было все – и красивые комбинации с голами, и фантастический камбек. И уйма желтых карточек. И победа аргентинцев по пенальти.

В полуфинале Аргентина уже без проблем и приключений одолела сборную Хорватии – 3:0, реваншировавшись таким способом за аналогичное поражение на Мундиале-2018.

Финал катарского ЧМ для «альбиселесте» – уже шестой в истории команды. Пока что статистика отрицательная: две победы против трех поражений.

Аргентина выигрывала чемпионаты мира в 1978 году (на домашнем турнире), и в 1986-м, когда ее вел вперед изумительный Марадона.

Однако в 1930, 1990 и 2014 годах аргентинцы проигрывали свои финалы.

Излишне будет напомнить, что нынешний финал для сборной Аргентины рассматривается процентов на 95 под углом фигуры Лионеля Месси. Лишь ленивый не упоминал, что ЧМ-2022 станет для великого аргентинца последним, и он очень хочет стать чемпионом мира – завоевать единственный пока что не поддавшийся ему титул.

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит отметить, что претензии Лео на золото катарской пробы очень основательны. По ходу турнира капитан аргентинцев прибавляет от матча к матчу. На его счету уже пять результативных ударов и три ассиста. Но главное, что есть на его счету – воодушевленная, солидная игра, позволяющая делать разницу.

Можно не сомневаться, что именно Месси будет играть «первую скрипку» и в финале.

Хотя, в то же время, нужно отметить, что нынешняя сборная Аргентины – это не только Месси. Как и Лео, его партнеры тоже прибавляют от матча к матчу. Скалони удалось сделать то, что не удавалось многим его предшественникам: стабилизировать игру команды, наладить взаимодействия всех звеньев и найти нужный баланс.

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины:

– Я горжусь тем, что могу завершить свою карьеру на чемпионате мира, сыграв в этом финале. То, что я переживаю сейчас, это что-то захватывающее. Бесспорно, этот финал станет для меня последним матчем на Мундиалях. До следующего турнира в 2026 году еще много времени, и я не думаю, что это мне удастся. Поэтому я надеюсь завершить свои выступления наилучшим образом.

Франция

Мало кто ожидал от действующих чемпионов мира подобной прыти. И накануне Мундиаля, и буквально за несколько дней до старта на нем «трехцветных», Дешам то и делал, что вычеркивал из своего списка травмированных футболистов основы, меняя их ближайшим резервом. Одного травмированного Дидье таки решил оставить – Бензема, надеясь, что обладатель «Золотого мяча»-2022 сможет восстановиться уже по ходу турнира. Поговаривают, что Карим действительно уже залечил травму, но вот в финале он вряд ли сыграет.

Тем не менее, несмотря на серьезные проблемы с составом, французы без лишних вопросов прошли групповой этап. Австралия была повержена 4:1, затем обыграли Данию – 2:1, и заблаговременно застолбили за собой путевку в плей-офф. В ничего не решающем поединке против Туниса экспериментальный состав французов уступил 0:1.

В первом раунде плей-офф действующие чемпионы мира уверенно разобрались с поляками – 3:1. В четвертьфинале им пришлось реально помучиться против грозной Англии, но, тем не менее, игра завершилась в их пользу – 2:1. За шаг до финала подопечные Дешама достаточно спокойно одолели главную сенсацию нынешнего Мундиаля – сборную Марокко – 2:0.

И вот теперь действующий обладатель титула будет его защищать в решающем поединке. Ну ведь правда, немногие верили в такой поворот событий.

Интересно, что лишь двум командам в истории чемпионатов мира удавалось защитить титул. Сначала это сделали итальянцы: они стали чемпионами в 1934 году, а спустя четыре года снова примеряли чемпионскую корону.

Вторая «зачетная» попытка – авторства великой сборной Бразилии: 1958 и 1962 годы.

Для сборной Франции предстоящий финал чемпионата мира станет четвертым в ее истории. И две с трех попыток для «мушкетеров» стали успешными.

Впервые они вышли в финал Мундиаля в 1998 году, на домашнем чемпионате мира. И победили в нем Бразилию – 3:0. Спустя восемь лет французы снова сыграли в финале. Но в этот раз по пенальти уступили итальянцам. Те два матча объединяет фигура Зидана. В первом случае Зинедин стал героем поединка, забив два гола, а во втором случае он стал антигероем – из-за стычки с Матерацци и удалением.

Третий по счету выход французов в финал оказался для команды удачным. Четыре года назад команда Дешама победила в решающем поединке сборную Хорватии 4:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Если для Аргентины будущий финал показателен, знаковый прежде всего с точки зрения Месси, его последнего Мундиаля, на котором Лео хочет поставить не только красивый знак восклицания, но и «застолбить» за собой очередной «Золотой мяч», то у французов тоже есть подобная история. Она, может, и уступает по звучности и сентиментальности аргентинской, но все же. Речь идет о Мбаппе.

Лидер французского нападения является одним из лучших футболистов катарского Мундиаля. Он не собирается уходить со своей национальной сборной после ЧМ-2022, но в случае победы он может не только претендовать на победу в референдуме следующего «Золотого мяча», но и сделать хорошую заявку на то, чтобы эра Месси и Роналду официально закончилась. И началась эра Мбаппе.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

– У Аргентины есть очень классный игрок, и это Месси, который делает разницу. Нас ждет большая битва. Аргентина – агрессивная команда, но это хорошая агрессия.

Месси великолепен со старта турнира. Четыре года назад все было иначе. Он начал матч не на той позиции, где мы ожидали, а заканчивал его нападающим. Сейчас у них есть нападающий, а у Месси много свободы. Он часто встречается с мячом и выглядит так, словно он в отличной форме.

Месси – лучший игрок мира или один из лучших. Нам придется поработать, чтобы как можно лучше ограничить его влияние на игру. Они тоже сделают это с некоторыми из моих игроков. Но это не та Аргентина, с которой мы играли четыре года назад.

Личные встречи

Финал ЧМ-2022 станет для соперников 13 очным поединком. Для кого-то это число точно станет счастливым, а кому-то точно принесет лишь разочарования. Пока что ощутимое преимущество на стороне аргентинцев: шесть побед против трех викторий французов. Остальные матчи завершились вничью.

На чемпионатах мира оппоненты встречались всего три раза. Дважды выигрывали «альбиселесте», одна победа у «трехцветных». Последний матч между соперниками на чемпионатах мира состоялся четыре года назад. Тогда французы в первом раунде плей-офф встретились с командой Месси и праздновали победу 4:3. На том турнире подопечные Дешама стали чемпионами мира.

Прогноз на противостояние

На любой финал никого не нужно настраивать дополнительно. Тем более, на такой финал. Тем не менее, в данном случае все же можно сделать небольшое (или большое) исключение из правил. Фамилия этого «исключения» – Месси. Капитан аргентинцев прозрачно дал понять, что нынешний Мундиаль станет для него последним в качестве игрока «альбиселесте». И один из лучших футболистов в мировой истории наверняка будет лезть из кожи вон, дабы пополнить свой богатейший музей трофеев и титулов недостающей деталью. В случае победы на ЧМ Месси можно будет считать не «одним из», а самым великим футболистом в истории этой игры. И это понимают не только миллионы болельщиков во всем мире, но и сам Лео.

Шансы Аргентины на победу выглядят, на наш взгляд, предпочтительнее. По ходу турнира латиноамериканцы заметно прибавили, чего не скажешь о французах. Скалони удалось стабилизировать не только состав, но и игру команды. А вот у Дешама на этом турнире необходимого баланса между защитой и атакой все же нет (крен в пользу нападения).

Видится, что наиболее реальной ставкой на данный момент является «обе забьют». Предположим, что сборная Аргентины сможет забить на один гол больше соперника.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес, Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина, Макаллистер, Фернандес, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Конате, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

18 декабря, воскресенье

Аргентина – Франция Лусаил. «Лусаил Айконик». 17:00 Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и Суспильне АРГЕНТИНА – ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Шимон Марциняк (Польша) Прогноз Sport.ua – 3:2

Заряжай на матч Аргентина – Франция вместе с Parimatch!