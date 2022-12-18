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  4. Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Чемпионат мира
Аргентина
18.12.2022, FT 3 : 3
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Франция
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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 20:00 | Обновлено 18 декабря 2022, 21:23
42348
1

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов

Смотрите видеообзор финала ЧМ-2022 по футболу

18 декабря 2022, 20:00 | Обновлено 18 декабря 2022, 21:23
42348
1
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. Финал

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2)

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Месси, 22 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Ди Мария, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 80 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Мбаппе, 82 мин.

ГОЛ! 3:2 Месси, 109 мин.

ГОЛ! Мбаппе, 118 мин. (пен.)

События матча

120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Монтиель (Аргентина).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Франция).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Аргентина).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Аргентина).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
118’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
108’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Аргентина).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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simon andre
Левый пенальти в ворота Франции. Судья очень слабо судил . Ну хоть чистые пенальти Аргентине поставил и то хорошо.
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