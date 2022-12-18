В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

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Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу. Финал

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2)

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Месси, 22 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Ди Мария, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Мбаппе, 80 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Мбаппе, 82 мин.

ГОЛ! 3:2 Месси, 109 мин.

ГОЛ! Мбаппе, 118 мин. (пен.)