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Аргентина
18.12.2022 17:00 - : -
Франция
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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 17 декабря 2022, 20:26
296
0

Аргентина – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка чемпионата мира

17 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 17 декабря 2022, 20:26
296
0
Аргентина – Франция. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18-го декабря, состоится поединок финального поединка чемпионата мира, в котором сразятся Аргентина и Франция. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 17:00.

Решающий матч глобального первенства приближается с ужасающей скоростью. Еще немного, и мир получит имя нового, или старого, обладателя Кубка мира, который будет сохранять за собой этот статус еще три с половиной года. Аргентина и Франция преодолели длинный путь к финалу явно не для того, чтобы уступать в решающий момент. Тем более, что для Лионеля Месси эта игра станет последней на чемпионатах мира, и было бы неплохо положить к «золоту» долгожданной Копа Америка еще и главный трофей планеты. Франция, в свою очередь, до последнего будет стараться защитить чемпионский титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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