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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 20:08 | Обновлено 17 декабря 2022, 20:27
419
0

Аргентина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Смотрите 18 декабря в 17:00 финал чемпионата мира по футболу в Катаре

17 декабря 2022, 20:08 | Обновлено 17 декабря 2022, 20:27
419
0
Аргентина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок мундиаля-2022. В главном поединке сыграют сборные Аргентины и Франции.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.

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ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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