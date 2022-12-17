Аргентина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Смотрите 18 декабря в 17:00 финал чемпионата мира по футболу в Катаре
В воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок мундиаля-2022. В главном поединке сыграют сборные Аргентины и Франции.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 17:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Франция.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Чебан заявил, что с продажи получил 100 тысяч долларов
Главный тренер Франции заявил, что к финалу будут готовы 24 игрока