Возвращение. Руд Ван Нистелрой Может стать тренером своего бывшего клуба

«Гамбург» рассматривает кандидатуру нидерландского тренера Руда ван Нистелроя, сообщает Флориан Плеттенберг.

После увольнения Штеффена Баумгарта, клуб ищет нового тренера. Среди потенциальных кандидатов находится и 48-летний экс-форвард «динозавров». Он уже мог стать коучем «Гамбурга» еще до назначения Баумагрта, тогда велись конкретные переговоры.

Руд ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» после прихода в клуб Рубена Аморима.

Руд ван Нистелрой ждет предложения из АПЛ.