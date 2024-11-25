Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение. Руд Ван Нистелрой Может стать тренером своего бывшего клуба
Германия
25 ноября 2024, 09:59 |
209
0

Возвращение. Руд Ван Нистелрой Может стать тренером своего бывшего клуба

Руд ван Нистелрой может стать коучем «Гамбурга»

25 ноября 2024, 09:59 |
209
0
Возвращение. Руд Ван Нистелрой Может стать тренером своего бывшего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

«Гамбург» рассматривает кандидатуру нидерландского тренера Руда ван Нистелроя, сообщает Флориан Плеттенберг.

После увольнения Штеффена Баумгарта, клуб ищет нового тренера. Среди потенциальных кандидатов находится и 48-летний экс-форвард «динозавров». Он уже мог стать коучем «Гамбурга» еще до назначения Баумагрта, тогда велись конкретные переговоры.

Руд ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» после прихода в клуб Рубена Аморима.

Руд ван Нистелрой ждет предложения из АПЛ.

По теме:
«Ожидал еще большего». Экс-звезда Днепра расхвалил Коноплянку
Майнц устроил вызедной разгром, Боруссия М одержала уверенную победу
Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1. Дебют Аморима. Видео голов и обзор
Руд ван Нистелрой Гамбург Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Футбол | 24 ноября 2024, 17:43 0
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе

Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга

Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 ноября 2024, 08:20 0
Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Подопечные Амада Ашура будут стремиться к тому, чтобы прервать серию неудач

Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Футбол | 24.11.2024, 21:50
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Челси купит голкипера Реала в 2025 году. Возлагали большие надежды
Футбол | 25.11.2024, 03:18
Челси купит голкипера Реала в 2025 году. Возлагали большие надежды
Челси купит голкипера Реала в 2025 году. Возлагали большие надежды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 18
Футбол
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
23.11.2024, 20:48
Бокс
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 1
Футбол
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
23.11.2024, 22:30
Футбол
В Сингапуре состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам
В Сингапуре состоялось открытие матча за звание чемпиона мира по шахматам
24.11.2024, 18:51 1
Другие виды
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем