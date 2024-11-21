В ожидании чуда. Руд ван Нистелрой отдает предпочтение работе в клубе АПЛ
Руд ван Нистелрой ждет увольнений тренеров у клубов из зоны вылета АПЛ
Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», а ныне тренер Руд ван Нистелрой не спешит браться за работу, ожидая тренерских «ротаций» в клубах, которые стоят на вылет в АПЛ, сообщает Football Insider.
Такими клубами являются «Саутгемптон», «Вулвз» и «Кристал Пэлас». Не особо ясно заинтересованы ли вышепречисленные клубы в приглашении голландца вообще, но он хочет начать строить свою тренерскую карьеру именно в Англии.
Руд ван Нистелрой покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» после прихода в клуб Рубена Аморима, который привез вместе с собой еще и своих специалистов, с которыми начинал работу еще в «Каса Пии».
В период, когда голландец был и.о. главного тренера в Манчестере, «манкунианцы» сыграли 4 матча, в 3 из которых победили и один раз сыграли вничью.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать 80-миллионного защитника «Спортинга».
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