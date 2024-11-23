Англия23 ноября 2024, 14:08 |
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«Как Барселона без Месси». Гвардиола про отсутствие Родри
Жузеп Гвардиола прокомментировал влияния травмы Родри на клуб
23 ноября 2024, 14:08 |
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Испанский коуч «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола про влияние отсутствия Родри на игру «горожан»:
«У нас нет Родри, нам не хватает его. Лучший игрок в мире. Представьте себе «период» в Барселоне, Месси был лучшим игроком, и мы играем тот сезон без Месси?».
«Как вы думаете, мы бы выиграли требл? Я так не думаю».
Родри выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.
Статистика Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».
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