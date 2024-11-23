«Как Барселона без Месси». Гвардиола про отсутствие Родри

Испанский коуч «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола про влияние отсутствия Родри на игру «горожан»:

«У нас нет Родри, нам не хватает его. Лучший игрок в мире. Представьте себе «период» в Барселоне, Месси был лучшим игроком, и мы играем тот сезон без Месси?».

«Как вы думаете, мы бы выиграли требл? Я так не думаю».

Родри выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

Статистика Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».