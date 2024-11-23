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Англия
23 ноября 2024, 00:19 | Обновлено 23 ноября 2024, 00:24
117
0

Продолжение сказки в Манчестере. Статистика Гвардиолы во главе Сити

Жузеп продлил контракт с горожанами до 2027 года

23 ноября 2024, 00:19 | Обновлено 23 ноября 2024, 00:24
117
0
Продолжение сказки в Манчестере. Статистика Гвардиолы во главе Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Как уже было объявлено ранее, Жузеп Гвардиола продлил свой контракт с Манчестер Сити до 2027 года, поэтому самое время сделать краткий обзор тренерской карьеры испанского специалиста, который перевернул Английскую Премьер-лигу с ног на голову и изменил мировой футбол в целом.

Основные достижения

Пеп за свое время работы в Манчестер Сити выиграл требл, стал первым тренером, который набрал 100 очков в сезоне Премьер-лиги, и первым тренером, который выиграл титул чемпиона Премьер-лиги в четырех сезонах подряд.

Он установил рекорд самой длинной беспроигрышной серии в истории Лиги чемпионов, выиграл больше матчей (232) и набрал больше очков (739), чем любая другая команда Премьер-лиги с тех пор, как он пришел в Англию. В целом, под его руководством Манчестер Сити добыл 18 трофеев за 8 лет.

Статистика Гвардиолы в Манчестер Сити:

  • 490 матчей
  • 353 победы
  • 70 ничьих
  • 67 поражений

Завоеванные трофеи

  • Английская Премьер-лига х6
  • Кубок Футбольной лиги x4
  • Суперкубок Англии x3
  • Кубок Англии x2
  • Лига чемпионов x1
  • Суперкубок УЕФА x1
  • Клубный чемпионат мира x1

Дмитрий БАНАР

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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