Продолжение сказки в Манчестере. Статистика Гвардиолы во главе Сити
Жузеп продлил контракт с горожанами до 2027 года
Как уже было объявлено ранее, Жузеп Гвардиола продлил свой контракт с Манчестер Сити до 2027 года, поэтому самое время сделать краткий обзор тренерской карьеры испанского специалиста, который перевернул Английскую Премьер-лигу с ног на голову и изменил мировой футбол в целом.
Основные достижения
Пеп за свое время работы в Манчестер Сити выиграл требл, стал первым тренером, который набрал 100 очков в сезоне Премьер-лиги, и первым тренером, который выиграл титул чемпиона Премьер-лиги в четырех сезонах подряд.
Он установил рекорд самой длинной беспроигрышной серии в истории Лиги чемпионов, выиграл больше матчей (232) и набрал больше очков (739), чем любая другая команда Премьер-лиги с тех пор, как он пришел в Англию. В целом, под его руководством Манчестер Сити добыл 18 трофеев за 8 лет.
Статистика Гвардиолы в Манчестер Сити:
- 490 матчей
- 353 победы
- 70 ничьих
- 67 поражений
Завоеванные трофеи
- Английская Премьер-лига х6
- Кубок Футбольной лиги x4
- Суперкубок Англии x3
- Кубок Англии x2
- Лига чемпионов x1
- Суперкубок УЕФА x1
- Клубный чемпионат мира x1
Дмитрий БАНАР
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