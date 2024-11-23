Продолжение сказки в Манчестере. Статистика Гвардиолы во главе Сити

Как уже было объявлено ранее, Жузеп Гвардиола продлил свой контракт с Манчестер Сити до 2027 года, поэтому самое время сделать краткий обзор тренерской карьеры испанского специалиста, который перевернул Английскую Премьер-лигу с ног на голову и изменил мировой футбол в целом.

Основные достижения



Пеп за свое время работы в Манчестер Сити выиграл требл, стал первым тренером, который набрал 100 очков в сезоне Премьер-лиги, и первым тренером, который выиграл титул чемпиона Премьер-лиги в четырех сезонах подряд.



Он установил рекорд самой длинной беспроигрышной серии в истории Лиги чемпионов, выиграл больше матчей (232) и набрал больше очков (739), чем любая другая команда Премьер-лиги с тех пор, как он пришел в Англию. В целом, под его руководством Манчестер Сити добыл 18 трофеев за 8 лет.

Статистика Гвардиолы в Манчестер Сити:

490 матчей

353 победы

70 ничьих

67 поражений

Завоеванные трофеи

Английская Премьер-лига х6

Кубок Футбольной лиги x4

Суперкубок Англии x3

Кубок Англии x2

Лига чемпионов x1

Суперкубок УЕФА x1

Клубный чемпионат мира x1

Дмитрий БАНАР