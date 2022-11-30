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Чемпионат Украины
Динамо Киев
77 3 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 15:39
6134
20

Динамо – Металлист – 3:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 15:39
6134
20
Динамо – Металлист – 3:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом». Игра пройдет на стадионе имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Из-за загруженности «Динамо» в еврокубках, матч был перенесен. Все начали хвалить киевский клуб после того, как из дна турнирной таблицы УПЛ команда пробилась в первую четверку, но затем последовали странные нули с «Металлистом 1925». Сейчас у киевлян равное количество очков с луганской «Зарей», да и «Шахтер» опережает только на 3 пункта.

Харьковский «Металлист» находится на 10 месте, при победе может стать даже временно шестым и минимум седьмым. Скачек будет приятным, а он более чем реален, так как «Динамо» далеко не самая стабильная команда. Правда, нельзя не отметить тот факт, что харьковчане не выигрывают уже семь матчей подряд, в которых забили только 3 гола и то, 2 из которых отгрузили «Заре».

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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FunnyCat_____
Ну тут все уверенно  от Динамо
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+4
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Gargantua
ходят слухи что в Металлисте задержки по зп
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+1
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Gargantua
Ярославский самоустранился. Они продали нескольких игроков в Днепр и на том начали чемп, сейчас деньги закончились.
второй круг могут и не начать.
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0
BestOf
Радости у опзжшников как будто Колос обыгрывают
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0
Dar Veter
Это Буяльский уже  больше Холанда стал забивать. Тем более такой жертве из пердива. Вот и Ванату обломилось.  Не зря спалили мегаватты общегородской электроэнергии на подогрев поляны.  А наша родня на левом берегу сидит без света. (( 
Тогда грели бы уже для всех.  И почему  Шахте  бы не доиграть в Киеве? Говорить что до 7 будут доигрывать. Так за неделю могли бы все доиграть и упорядочить таблицу.
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0
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Metalist1925
Данєтскає лайно скрізь смердить)
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0
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DK1961
По моему уже всем ясно, что настоящий Металлист - который с цифирками. Которого Ярославский (кстати, до сих пор молчит о войне) пытался обокрасть и уничтожить. Игра того Металлиста на порядок выше и с лидерами он вполне достойно играет.
Ну а Динамо... Все такие же огрехи в защите, вытаскивают отдельные лидеры, целостной игры пока особо нет, хотя уже получше. По крайней мере в нападении.
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-1
Play Games
Тормози перемагають😃🙉
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-1
BestOf
договорняк у ФК шубы (опзж )
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-1
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Фанькин кот
Только Металлист! Только победа!
Вперёд, наш Металл любимый! Рви дынаму позорную кипрскую оффшорную!!!!
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-3
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