Динамо Киев

Динамо – Металлист – 3:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
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В среду, 30 ноября, состоится перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом». Игра пройдет на стадионе имени В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Из-за загруженности «Динамо» в еврокубках, матч был перенесен. Все начали хвалить киевский клуб после того, как из дна турнирной таблицы УПЛ команда пробилась в первую четверку, но затем последовали странные нули с «Металлистом 1925». Сейчас у киевлян равное количество очков с луганской «Зарей», да и «Шахтер» опережает только на 3 пункта.
Харьковский «Металлист» находится на 10 месте, при победе может стать даже временно шестым и минимум седьмым. Скачек будет приятным, а он более чем реален, так как «Динамо» далеко не самая стабильная команда. Правда, нельзя не отметить тот факт, что харьковчане не выигрывают уже семь матчей подряд, в которых забили только 3 гола и то, 2 из которых отгрузили «Заре».
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча в украинской версии сайта.
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Тогда грели бы уже для всех. И почему Шахте бы не доиграть в Киеве? Говорить что до 7 будут доигрывать. Так за неделю могли бы все доиграть и упорядочить таблицу.
Ну а Динамо... Все такие же огрехи в защите, вытаскивают отдельные лидеры, целостной игры пока особо нет, хотя уже получше. По крайней мере в нападении.
Вперёд, наш Металл любимый! Рви дынаму позорную кипрскую оффшорную!!!!