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Лига чемпионов
08 мая 2024, 06:23 | Обновлено 08 мая 2024, 06:26
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария

Полуфинальный матч главного еврокубка пройдет 8 мая в 22:00

08 мая 2024, 06:23 | Обновлено 08 мая 2024, 06:26
90
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен пройдет 8 мая в 22:00.

8 мая в Мадриде на Сантьяго Бернабеу состоится ответный поединок. За галактикос может сыграть украинский голкипер Андрей Лунин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделей ранее в Мюнхене на «Альянц Арене» первая игра завершилась вничью (2:2).

Мадридский «Реал» в плей-офф нанес поражение немецкому «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1) и английскому «Ман Сити» (3:3, 1:1, пен. 4:3).

Немецкая «Бавария» весной обыграла итальянский «Лацио» (0:1, 3:0) и лондонский «Арсенал» (2:2, 1:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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