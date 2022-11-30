Динамо Киев

В среду, 30 ноября, состоялся перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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Чемпионат Украины по футболу. 8-й тур

«Динамо» – «Металлист» – 3:0

Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76

Обзор матча

Гол Буяльского

Гол Ваната

Гол Цыганкова