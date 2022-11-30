30.11.2022, FT 3 : 0
Украина. Премьер лига30 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 30 ноября 2022, 17:02
2044
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Динамо – Металлист – 3:0. Пора на отдых. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты перенесенного матча 8-го тура УПЛ
30 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 30 ноября 2022, 17:02
2044
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В среду, 30 ноября, состоялся перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».
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Чемпионат Украины по футболу. 8-й тур
«Динамо» – «Металлист» – 3:0
Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76
Обзор матча
Гол Буяльского
Гол Ваната
Гол Цыганкова
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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