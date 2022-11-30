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Чемпионат Украины
Динамо Киев
30.11.2022, FT 3 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 30 ноября 2022, 17:02
2044
1

Динамо – Металлист – 3:0. Пора на отдых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты перенесенного матча 8-го тура УПЛ

30 ноября 2022, 16:06 | Обновлено 30 ноября 2022, 17:02
2044
1
Динамо – Металлист – 3:0. Пора на отдых. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В среду, 30 ноября, состоялся перенесенный матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом».

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Чемпионат Украины по футболу. 8-й тур

«Динамо» – «Металлист» – 3:0

Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76

Обзор матча

Гол Буяльского

Гол Ваната

Гол Цыганкова

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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Dar Veter
Рановато. Надо же завтра  подержать кулачки  за Колос. 
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