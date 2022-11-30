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30.11.2022 14:00 - : -
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2022, 11:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 11:42
798
3

Динамо – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы киевляне еще приблизятся к лидерам

30 ноября 2022, 11:25 | Обновлено 30 ноября 2022, 11:42
798
3
Динамо – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В среду, 30 ноября, состоится перенесенный поединок 8 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с харьковским «Металлистом».

Динамо

После поражения от «Шахтера» киевляне выдали восьмиматчевую беспроигрышную серию, но при этом они продолжают демонстрировать нестабильную игру. Ведь домашние ничьи в матчах против «Колоса» и «Металлиста 1925» были, с одной стороны, неожиданными, а с другой, такие неубедительные результаты «бело-синих» в текущем сезоне уже никого не удивляют. В поединке против «Металлиста 1925» не дал подопечным МирчиЛуческу одержать победу голкипер харьковской команды Олег Мозиль, который провел блестящую игру и стал лучшим игроком 15 тура.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча с харьковчанами стала юбилейной в УПЛ, 350-й, для полузащитника Дениса Гармаша, а противостояние с другой харьковской командой может стать 100-м поединком для защитника Александра Тымчика. Кадровая ситуация у «Динамо» позволяет тренерскому штабу использовать ротацию, особенно на флангах, где могут сыграть тот же Тымчик, Дубинчак, Кендзера, Караваев, Вивчаренко.

Металлист

Харьковская команда после уверенного старта сезона переживает череду неудач, которая материализовалась в семиматчевуюбезвыигрышную серию. При этом только в одной из этих встреч харьковчане пропустили больше одного гола. Возможно, команде не хватает кадрового потенциала, и футболисты «Металлиста» действуют на фоне усталости. В этом контексте зимняя пауза подоспела весьма кстати для команды Олега Ратия. Кстати, в прошлом туре в составе харьковчан дебютировал 16-летний Данило Кайдалов. А сама встреча в Одессе завершилась без голов.

Главной кадровой потерей «Металлиста» является травма бомбардира команды Максима Прядуна, который не смог доиграть матч против «Черноморца». Скорее всего, в противостоянии с «Динамо» место центрфорварда займет Егор Демченко. Номинальный полузащитник уже имеет опыт игры на острие. В лазарете харьковчан также находятся опытные Александр Рыбка, Виталий Федорив, Игорь Чайковский, Дмитрий Коркишко. Впрочем, возможно, кто-то из них сумеет восстановиться непосредственно к матчу.

Статистика матчей

За всю историю противостояния киевской и харьковской команд в элитном дивизионе чемпионата Украины они сыграл 40 матчей. 29 побед у «Динамо», 6 у «Металлиста» и еще 5 игр завершились вничью. Разница мячей 85-34. В последний раз соперники играли в Киеве в сезоне 2015-2016 годов. Тогда победило «Динамо» со счетом 2:0. Один из голов забил Сергей Сидорчук, который и ныне находится в составе киевлян.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Буяльский, Цыганков, Ванат

«Металлист»: Костик, Каплиенко, Клименчук, Мизюк, Шопин, Панасенко, Танковский, Багачанский, Демченко, Картушов, Подлепенец.

Прогноз на противостояние:

«Динамо» в предыдущем туре не сумело обыграть другой «Металлист», но с приставкой «1925». Поэтому подопечные Мирчи Луческу постараются реабилитироваться в предстоящей игре. Они, скорее всего, выиграют с минимальным счетом 1:0.

30 ноября, среда

«Динамо» – «Металлист»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. Начало в 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Александр Шандор (Львов)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Фанькин кот
Только Металлист! Только победа!Вперёд, наш Металл любимый! Рви дынаму позорную кипрскую оффшорную!!!!
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0
Alex Danchenko
Кроти кукурікають, чудо природи.
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Dar Veter
Динамо будет брать суровый реванш с перволижным Металлистом за прокол с 1925 .  
Так что  как в песне   Nazareth     
   Expect no mercy       
-----------------------  
 Кстати, 8 ноября Дэна Маккаферти не стало, а музыка осталась...........
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