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30 ноября 2022, 18:03 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:04
467
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, эта война поскорее закончится»

Главный тренер «Динамо» – о последнем матче в календарном году

30 ноября 2022, 18:03 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:04
467
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Надеюсь, эта война поскорее закончится»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о победе над «Металлистом» (3:0).

– Два матча назад мы обсуждали проблемы со стандартными положениями, а сегодня «Динамо» забило два гола после стандартов – углового и штрафного. Была проделана определенная работа?
– На первое место в таких ситуациях выходит индивидуальное мастерство. Игрок, выполняющий стандартное положение, должен навесить мяч по определенной траектории или разыграть, создав численное преимущество, доставить мяч в штрафную. Игроки, которые приходят в штрафную, должны действовать агрессивно, замыкать эту передачу, уверенно идти на этот мяч. Все это было обсуждено. Не только перед этим матчем, но и перед каждым.

Меня волнуют и проводимые атаки. Многие мячи доводим до чужой штрафной, хорошо разыгрываем, но последний пас, последний удар, последнее решение, которое принимает игрок, чаще всего неверное. Потому все это останавливается и блокируется. В сегодняшнем матче все было лучше, ведь мы забили три мяча, но могли и шесть, и семь. Эти моменты возникают, но дальше мешает то ли неправильное принятие решения, то ли отсутствие концентрации. Меня волнует то, что мы не реализуем эти моменты.

- На тренерской скамейке давно не появляется ваш ассистент Огнен Вукоевич. Он покинул клуб?
- Я думаю, во время зимней паузы станет понятно. Огнен должен обсудить все с руководством. У него были проблемы в семье, сперва с мамой, потом с сыном, тоже была национальная сборная. Это все вместе повлекло его отсутствие. Но за время отпуска он пообщается с руководством, чтобы прийти к общему решению.

- После предыдущего матча вы говорили, что команде не хватает фактурного форварда, который сбрасывал бы мячи. Будете ли искать опции на эту позицию во время зимней паузы?
- Надо проанализировать все то, что было сделано до сих пор, все, над чем нужно работать в дальнейшем. Сейчас будет большая пауза, во время которой следует обсудить все моменты, связанные не только с этой позицией. Много моментов нужно обсудить. Надеюсь на плодотворную работу в этот период.

Хотелось бы, чтобы Николай Шапаренко как можно скорее восстановился после тяжелой травмы. Его отсутствие чувствуется, он нужен команде. Конечно, мы следим и за игроками, которые арендованы другими командами, чтобы в любой момент мы могли вернуть игрока, который может приносить нам пользу. Это полезный опыт для молодых игроков, когда они переходят в другие команды и имеют больше времени. Таким образом, лучше видно развитие игроков.

Напоследок желаю всем мира и добра. Надеюсь, эта война поскорее закончится.

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Источник ФК Динамо Киев
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