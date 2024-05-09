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  4. Лунин впервые вышел в финал Лиги чемпионов в качестве стартового голкипера
Лига чемпионов
09 мая 2024, 00:25 |
1216
2

Лунин впервые вышел в финал Лиги чемпионов в качестве стартового голкипера

Андрей отыграл в текущем сезоне ЛЧ за королевский клуб 8 матчей

09 мая 2024, 00:25 |
1216
2
Лунин впервые вышел в финал Лиги чемпионов в качестве стартового голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол.

Лунин впервые в своей карьере вышел в финал Лиги чемпионов в качестве стартового голкипера команды. Андрей находился в заявке «Реала» во время победного финала Лиги чемпионов 2021/22, но в воротах столичного коллектива Испании тогда против «Ливерпуля» (1:0) играл Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Андрей провел за мадридский клуб 8 матчей из 12: 6 в плей-офф и 2 на групповом этапе.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов Бавария Реал - Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Це історія!!!
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Ivan Grumeza
просто пример для всех маленьких украинских футболистов!!!
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0
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