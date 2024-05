Лунин впервые вышел в финал Лиги чемпионов в качестве стартового голкипера

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол.

Лунин впервые в своей карьере вышел в финал Лиги чемпионов в качестве стартового голкипера команды. Андрей находился в заявке «Реала» во время победного финала Лиги чемпионов 2021/22, но в воротах столичного коллектива Испании тогда против «Ливерпуля» (1:0) играл Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Андрей провел за мадридский клуб 8 матчей из 12: 6 в плей-офф и 2 на групповом этапе.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lunin has reached the Champions League final in his first season as starter. pic.twitter.com/UUg4fTeEet