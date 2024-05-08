Футболист аргентинской команды «Эстудиантес» Тьяго Паласиос стал виновником ДТП на заправочной станции.

Игрок, вместе с командой, стал победителем Кубка аргентинской Суперлиги. После празднования, 6 мая, Тьяго Паласиос сел в свой автомобиль и врезался в автозаправку в столицн страны Буэнос-Айрес.

Инцидент не завершился настоящей трагедией – взрыва не произошло. Футболист нанес травмы одному из работников заправки, который повредил две ноги и был отправлен в больницу.

Тьяго Паласиос прошел тест на опьянение, результат – 1,84 промилле алкоголя в крови. Такой показатель почти вчетверо больше, чем разрешено в аргентинской столице (0,50 г/л).

Однако, после этого случая, тренер «Эстудиантеса» Эдуардо Домингес решил не отзывать Паласиоса из команды. Тьяго начал подготовку вместе с коллективом к игре в Кубке Либертадорес.

ВИДЕО. Пьяный футболист врезался в АЗС. Заправщик отправлен в больницу