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  4. ВИДЕО. Пьяный футболист врезался в АЗС. Заправщик отправлен в больницу
Аргентина
08 мая 2024, 22:01 |
3164
1

ВИДЕО. Пьяный футболист врезался в АЗС. Заправщик отправлен в больницу

Тьяго Паласиос прошел тест на опьянение, результат – 1,84 промилле алкоголя в крови

08 мая 2024, 22:01 |
3164
1
ВИДЕО. Пьяный футболист врезался в АЗС. Заправщик отправлен в больницу
Twitter

Футболист аргентинской команды «Эстудиантес» Тьяго Паласиос стал виновником ДТП на заправочной станции.

Игрок, вместе с командой, стал победителем Кубка аргентинской Суперлиги. После празднования, 6 мая, Тьяго Паласиос сел в свой автомобиль и врезался в автозаправку в столицн страны Буэнос-Айрес.

Инцидент не завершился настоящей трагедией – взрыва не произошло. Футболист нанес травмы одному из работников заправки, который повредил две ноги и был отправлен в больницу.

Тьяго Паласиос прошел тест на опьянение, результат – 1,84 промилле алкоголя в крови. Такой показатель почти вчетверо больше, чем разрешено в аргентинской столице (0,50 г/л).

Однако, после этого случая, тренер «Эстудиантеса» Эдуардо Домингес решил не отзывать Паласиоса из команды. Тьяго начал подготовку вместе с коллективом к игре в Кубке Либертадорес.

ВИДЕО. Пьяный футболист врезался в АЗС. Заправщик отправлен в больницу

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Эстудиантес видео алкоголь ДТП чемпионат Аргентины по футболу
Даниил Агарков Источник: Marca
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Игорь Нестеренко
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