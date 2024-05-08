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  4. ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытащив удар Кейна из угла ворот
Лига чемпионов
08 мая 2024, 22:43 |
3435
2

ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытащив удар Кейна из угла ворот

Украинский вратарь вышел в старте на суперматч с «Баварией»

08 мая 2024, 22:43 |
3435
2
ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытащив удар Кейна из угла ворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Команды встречаются в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». За «Реал» в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 28-й минуте у «Баварии» была возможность открыть счет в матче. Гарри Кейн нанес опасный удар, однако Андрей Лунин сумел совершить суперсейв, вытянув удар из угла ворот.

ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытянув удар Кейна в угол ворот.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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New Zealander
там мимо йшло
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0
D S
Супер сейв вряд ли. Скорее был бы ляп, если пропустил бы
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-3
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