ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытащив удар Кейна из угла ворот

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Команды встречаются в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». За «Реал» в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

На 28-й минуте у «Баварии» была возможность открыть счет в матче. Гарри Кейн нанес опасный удар, однако Андрей Лунин сумел совершить суперсейв, вытянув удар из угла ворот.

ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытянув удар Кейна в угол ворот.