ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытащив удар Кейна из угла ворот
Украинский вратарь вышел в старте на суперматч с «Баварией»
8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
Команды встречаются в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». За «Реал» в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
На 28-й минуте у «Баварии» была возможность открыть счет в матче. Гарри Кейн нанес опасный удар, однако Андрей Лунин сумел совершить суперсейв, вытянув удар из угла ворот.
ВИДЕО. Лунин совершил суперсейв, вытянув удар Кейна в угол ворот.
🚨🚨| WHAT A SAVE BY LUNIN!!pic.twitter.com/oaFyjw74Ab— CentreGoals. (@centregoals) May 8, 2024
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