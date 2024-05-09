Полесье не будет продлевать аренду Петряка

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» не будет продлевать аренду вингера «Шахтера» Ивана Петряка. 30-летний бывший игрок национальной сборной Украины не смог закрепиться в основном составе «Полесья» и не впечатлил менеджеров житомирского клуба.

Петряк перешел в «Полесье» в марте в аренду из «Шахтера». Опытный футболист должен был заменить Бени Макуана, который из-за травмы досрочно завершил сезон. Аренда рассчитана до конца текущего сезона. По нашей информации, «Полесье» имеет опцию выкупа контракта, но не будет ее использовать.

В нынешнем сезоне Петряк провел за «Полесье» 6 матчей в чемпионате и 1 игру в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился. Контракт вингера с «Шахтером» действует до лета 2026 года.