Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пять разных Месси. Аргентинец снялся в оригинальной рекламе
Чемпионат мира
19 ноября 2022, 17:06 |
502
0

ВИДЕО. Пять разных Месси. Аргентинец снялся в оригинальной рекламе

Лидер сборной Аргентины едет на свой пятый мундиаль

19 ноября 2022, 17:06 |
502
0
ВИДЕО. Пять разных Месси. Аргентинец снялся в оригинальной рекламе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сейчас готовится ко своему пятому чемпионату мира в карьере – ранее он выступал на мундиалях в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Недавно Месси снялся в рекламе компании «Adidas». В ней появляются сразу пять разных версий Лионеля – по одной из каждого чемпионата мира, в котором он принял участие.

По теме:
Очередной зашквар. Инфантино объяснил, почему Иран нельзя выгнать с ЧМ-2022
Украина U21 – Израиль U21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу видео Adidas
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 19 ноября 2022, 03:47 0
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября

ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
Другие виды | 18 ноября 2022, 18:31 38
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины

Одиозных личностей не хотят видеть в составе Олимпийского комитета

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Футбол | 19.11.2022, 12:31
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
Футбол | 19.11.2022, 15:28
Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
Источник: Павелко во вторник вручат подозрение
Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»
Футбол | 19.11.2022, 16:52
Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»
Александр КУЧЕР: «Днепр-1 пытается не бить куда попало. Что-то получается»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
18.11.2022, 20:38
Теннис
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
ЧМ-2022. Где смотреть, слушать и за кого болеть на Мундиале в Катаре
18.11.2022, 14:41 1
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Система ломает все на своем пути ради своей цели»
Стелла ЗАХАРОВА: «Система ломает все на своем пути ради своей цели»
18.11.2022, 08:17 7
Другие виды
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
Гутцайт утвердил команду. В состав Исполкома НОК вошел 21 человек
17.11.2022, 20:59 17
Другие виды
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
18.11.2022, 13:40 2
Футбол
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
Повлиял отход Суркиса и Шуфрича? Шевченко может вернуться в НОК Украины
18.11.2022, 20:23 4
Другие виды
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 45
Футбол
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
19.11.2022, 14:53 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности