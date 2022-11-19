Чемпионат мира19 ноября 2022, 17:06 |
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ВИДЕО. Пять разных Месси. Аргентинец снялся в оригинальной рекламе
Лидер сборной Аргентины едет на свой пятый мундиаль
19 ноября 2022, 17:06 |
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Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сейчас готовится ко своему пятому чемпионату мира в карьере – ранее он выступал на мундиалях в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.
Недавно Месси снялся в рекламе компании «Adidas». В ней появляются сразу пять разных версий Лионеля – по одной из каждого чемпионата мира, в котором он принял участие.
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what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi— adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022
In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3
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