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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 11:00 |
1101
6

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

15 ноября 2022, 11:00 |
1101
6
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine

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Компания ЕА Sports, специализирующаяся на спортивных прогнозах, сделала «расклад» на грядущий футбольный чемпионат мира в Катаре. По ее прогнозам, в финале встретятся Аргентина и Бразилия. Победителями станут аргентинцы, добыв минимальную победу 1:0.

Подобных прогнозов хватает накануне любого серьезного футбольного форума. И странно было бы, если бы ЧМ-2022 стал исключением из правила. Посему лично я отношусь к подобным оракулам не очень серьезно. Мягко говоря. Но тут – иное дело.

А дело все в том, что ЕА Sports делала прогноз на финалы трех предыдущих Мундиалей – в ЮАР, Бразилии и в россии. И во всех трех случаях контора оказалась права, стопроцентно угадав победителя чемпионата. С другим финалистом не получилось ни разу, но вот имя триумфатора – трижды в точку.

То есть, даже если ты трижды не веришь подобным «аттракционам», реальность все равно заставляет считаться с их мнением. Тем более, что мнение-то, как оказывается, очень даже авторитетное.

Так что любителям делать долгоиграющие ставки я бы порекомендовал обратить внимание на сей прогноз. В нем точно что-то есть.

Вместе с тем, лично я уверен, что возможное чемпионство сборной Аргентины на ЧМ-2022 предопределено не только и не столько интуицией прогнозистов, сколько реальным положением вещей. Все эти «вещи» будут приведены ниже.

***

Начну с того, с чего начинают абсолютно все, когда речь заходит о нынешней «альбиселесте». Ее идол Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре точно станет для него последним. Лео уже 35 лет, и со сборной он к следующему ЧМ завяжет. Так что здесь и сейчас он будет делать все, чтобы уйти красиво. Очень красиво. И вся эта красота для него может иметь лишь один оттенок – золотой.

Дальше в данном контексте опять нужно повторить мантру о том, что дабы Лео стал на одну ступеньку с главной на сейчас иконой аргентинского футбола – Диего Марадоной – ему обязательно нужно победить на Мундиале. Медаль высшей пробы мирового футбольного форума – единственное, чего нет в богатейшем музее трофеев нынешнего капитана сборной Аргентины.

Про Месси и его уход со сборной после ЧМ можно еще говорить долго и нудно. Я не хочу больше распространяться на данную тему, не хочу отыскивать эпитеты и метафоры, хотя этот футболист мне действительно очень нравится.

Тем не менее, о его – хочу надеяться красивом уходе со сборной – мы обязательно еще поговорим. После ЧМ. Тогда и узнаем, достоин ли его уход со сборной голливудской истории.

Сейчас же, на мой взгляд, важно иметь ввиду нечто иное. А конкретно – игровую форму Лионеля. А она у него сейчас – если и не оптимальная, то весьма близка к такому показателю.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

По мнению большинства специалистов, Месси наконец-то пережил – хотя и болезненно, но все же – уход из «Барселоны» и акклиматизацию в «ПСЖ». Он пережил и ковид, и упреки в игре на «чистых мячах». В нынешнем сезоне мы видим прежнего Месси – бегущего, активного, мастеровитого, результативного. Я уверен, что чемпионат мира будет пиком его формы в нынешнем сезоне.

Обязательно нужно упомянуть и о моральной форме аргентинского гения. С ней тоже полный порядок. Подтверждением сему могут служить не только его голы и результативные действия за «Пари Сен-Жермен», но и то, с каким пиететом и уважением относятся к нему одноклубники.

Еще одно подтверждение хорошего морального здоровья – недавняя победа в финале чемпионата Южной Америки (в прошлом году). Можно не сомневаться, что она прибавила ему настырности, уверенности и мотивации.

А вот провал в последнем референдуме «Золотого мяча» точно прибавит Лионелю злости (напомню, что Месси, прошлогодний обладатель сего трофея, вообще не был включен в кандидаты на соискание трофея нынешнего года).

В общем, чемпионат мира в Катаре – это та точка, в которой как нельзя кстати должны сойтись все добродетели лучшего футболиста мира целого поколения.

***

Однако не Месси единым. Роль Лео в «альбиселесте» переоценить действительно сложно, но следует сказать и о его партнерах по сборной. Даже без своего капитана сборная Аргентины выглядит очень мощно. Впервые за последние лет пять состав команды очень сбалансирован, не проседает ни одно из игровых звеньев.

Есть очень два сильных – действительно сильных – голкипера: Эмилиано Мартинес и Рульи. В защите – свои герои: Тальяфико, Акунья и Лисандро Мартинес. Полузащита – вообще сказка: Де Пауль, Паредес, Ди Мария. Да и нападение – дай Бог каждому: Лаутаро, Альварес, сюда же отнесем и Дибалу. И все это великолепие связывает воедино очень мотивированный вольный художник Лионель Месси. Как по мне, очень впечатляющей получилась картина.

***

Исторически так складывалось для «альбиселесте», что практически все свои важные победы за последние десятилетия они добивали под руководством не самых узнаваемых и титулованных тренеров. Скалони как нельзя кстати подходит под эту парадигму.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Давайте данный тезис рассмотрим на примерах. Чемпионат мира 1986 года сборная Аргентины выиграла под руководством Карлоса Билардо. Сын сицилийских эмигрантов до назначения на столь высокую должность запомнился выигранным единожды чемпионатом Аргентины. И работой в свободное от футбола время гинекологом.

Билардо ничего не ломал, не пытался выдумать велосипед, не давил на игроков своими талантом или харизмой. Он им просто не мешал, иногда направляя в правильное русло.

Чем-то похожим на Билардо был и Алехандро Сабелья, который, к сожалению, недавно покинул этот мир, тренер сборной Аргентины на ЧМ-2014.

Главным достижением дона Алехандро до его финала бразильского Мундиаля было единственное чемпионство с «Эстудиантесом» в первенстве Аргентины. В том самом «Эстудиантесе», где добыл свой единый аналогичный титул Билардо.

А вот что было, когда сборной Аргентины руководили либо помешанные на экспериментах и формулах (Сампаоли), либо просто прижизненные памятники (Марадона), мы все прекрасно помним. Было это совсем недавно, и завершилось все громким разочарованием.

Скалони – тренер типа Билардо и Сабельи. Особых достижений ни на игровом, ни на тренерском поприще он пока что не имеет (разве что победа в финале Копа Америки в 2021-м). Зато он устраивает в Аргентине всех: и футболистов, и функционеров, и болельщиков. И даже Месси. Потому что он никому не мешает. Он не пытается заново выдумать футбол. Он, словно тот скульптор, просто пытается отсеять все лишнее, дабы получился шедевр.

Мне кажется, Скалони и его команда сейчас очень близки к созданию шедевра. Предельно близки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Ostrov Khortitsa
состав у Аргентины как раз дня вылета где-то в 1/8 или 1/4
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+1
Віталій Яценко
У Аргентини далеко не найсильніший склад. У тієї ж Бразилії склад куди сильніший, молодше і у кожній лінії гравці більш якісні по формі саме зараз. У Португалії збалансований склад, з дуже хорошим вибором гравців. Те ж саме можна сказати про Францію. А виграти можуть навіть Бельгія чи Данія цей чемпіонат. Тут дуже багато складових, бо турнір вперше пройде посеред сезону без тривалої підготовки.
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+1
Владислав Антонов
Хотілось би, щоб турнір виграла збірна не з Європи. І мої особисті симпатії більше на стороні Аргентини, ніж Бразилії. Тому буду вболівати за фінал Аргентина-Нідерланди/Данія.
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0
Spectra
Аргентина уже в 1/8, может попасть на Францию, если Аргентина займет 1 место, а Франция 2, это очень вероятно  Дания дважды в этом году обыграла Францию.
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0
suforza1921
Головні фаворити по складу і збалансованості ліній як на мене Франція і Бразилія. Аргентина далеко не фаворит, стоїть десь на рівні з Англією та Нідерландами, не вище. Але багато що буде залежати від психологічної та фізичної готовності гравців, від тренерської думки. Та зрештою і від Фортуни. Передбачити переможця цьогорічного Мундіалю дуже важко.
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0
dassin
Не хотілось би. Набагато цікавіше щоб тріумф відчула збірна темна конячка
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0
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