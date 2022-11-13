11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира

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Сыграть на одном чемпионате мира – это безоговорочный успех в карьере любого профессионального футболиста. Но на топ-уровне есть целый ряд мастеров, которым посчастливилось поучаствовать в трех, четырех и даже пяти финальных частях мундиалей. Неудивительно, что благодаря этому они накопили на своем счету большое количество матчей, плотно закрепившись в когорте лучших в истории по этому показателю.

Кто же поучаствовал в наибольшем количестве поединков на чемпионатах мира?..

7-11. Бастиан Швайнштайгер – 20 матчей

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 2006, 2010, 2014

Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий хавбек Бастиан Швайнштайгер дебютировал в национальной сборной своей страны в 2004 году, а завершил международную карьеру в 2016-м. Всего на его счету оказался 121 матч и 24 забитых мяча за сборную Германии, с которой Бастиан поучаствовал в трех чемпионатах мира – в 2006, 2010 и 2014 годах. Все три выдались достаточно успешными для немецкой команды, потому как она каждый раз уезжала с соревнования с медалями. В 2006-м и 2010-м Германия оказалась с «бронзой», а в 2014-м стала чемпионом мира. Что касается личных показателей Швайнштайгера, то он провел на чемпионатах мира 20 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

Карьеру футболиста Швайнштайгер завершил в конце 2019 года в американском клубе «Чикаго Файр». Ныне ему 38 лет.

7-11. Хавьер Маскерано – 20 матчей

Гражданство: Аргентина

Сыграл на турнирах: 2006, 2010, 2014, 2018

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и Швайнштайгер, Хавьер Маскерано играл в центре поля – преимущественно в опорной зоне. За сборную Аргентины он дебютировал в 2003 году, а последний поединок провел в 2018-м. Всего на счету Маскерано 147 игр и 3 забитых мяча в рядах национальной команды. С аргентинцами Хавьер съездил на четыре чемпионата мира – в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Наиболее успешным для команды выдался турнир в Бразилии (в 2014-м), когда южноамериканская сборная добралась до финала, но уступила «золотые» медали Германии. Всего же в финальных частях мундиаля Маскерано сыграл 20 матчей, в которых ему не удавалось отличаться голевыми действиями, а вот «горчичников» опорник насобирал приличное количество – целых семь.

Карьеру футболиста Маскерано завершил в конце 2020 года в аргентинском «Эстудиантесе». Ныне ему 38 лет.

7-11. Гжегож Лято – 20 матчей

Гражданство: Польша

Сыграл на турнирах: 1974, 1978, 1982

Getty Images/Global Images Ukraine

До начала минувшего десятилетия Гжегож Лято был рекордсменом по количеству матчей в составе национальной сборной Польши. Дебютировать за эту команду хавбеку удалось в 1971 году, а вот последний поединок на международном уровне вингер провел весной 1984-го. Всего за «бело-красных» Лято сыграл 100 матчей, отличившись 45 забитыми мячами. Гжегож выступал за поляков в один из лучших периодов для польского футбола, сыграв на чемпионатах мира в 1974, 1978 и 1982 годах. При этом, в ФРГ (1974) и Испании (1982) Польша выигрывала «бронзовые» медали. Стоит отмечать, что в финальных стадиях мундиалей Лято показал себя очень эффективно – на его счету не только 20 проведенных поединков, но и 10 забитых мячей, а также 5 результативных передач.

Карьеру футболиста Лято завершил в 1984 году в мексиканской «Атланте». Ныне ему 72 года.

7-11. Филипп Лам – 20 матчей

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 2006, 2010, 2014

Getty Images/Global Images Ukraine

Филиппу Ламу, как и Бастиану Швайнштайгеру удалось со сборной Германии сыграть на трех чемпионатах мира – в 2006, 2010 и 2014 годах. Свой первый поединок за национальную команду фланговый защитник провел в 2004 году, а последний – в финале ЧМ-2014 в Бразилии, который стал для его команды «золотым». Всего на счету Лама 113 матчей и 5 голов за сборную Германии, а вот в финальных частях чемпионатов мира – 20 поединков и 1 забитый мяч, а также 3 результативные передачи.

Карьеру футболиста Лам завершил в родной для него «Баварии» летом 2017 года. Ныне ему 39 лет.

7-11. Кафу – 20 матчей

Гражданство: Бразилия

Сыграл на турнирах: 1994, 1998, 2002, 2006

Getty Images/Global Images Ukraine

Кафу – один из наиболее успешных бразильских защитников в истории. Кроме того, он является рекордсменом своей национальной сборной по количеству проведенных в ее рядах матчей – 142. Дебютировать за «селесао» Кафу удалось в 1990 году, а впервые на чемпионат мира его взяли в 1994-м, причем тот турнир стал для бразильцев триумфальным, как и мундиаль в 2002 году, проходивший в Японии и Южной Корее. Также стоит упоминать, что в 1998-м во Франции «селесао» дошли до финала, где уступили хозяевам турнира. Всего в финальных частях чемпионатов мира Кафу провел 20 матчей, в которых отличился 4 голевыми передачами.

Карьеру футболиста Кафу завершил в Италии летом 2008 года в рядах «Милана». Ныне ему 52 года.

4-6. Владислав Жмуда – 21 матч

Гражданство: Польша

Сыграл на турнирах: 1974, 1978, 1982, 1986

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральному защитнику Владиславу Жмуде, как и Гжегожу Лято, посчастливилось играть во времена, когда польский футбол был на очень высоком уровне на международной арене. Свой первый матч за «бело-красных» центрбек провел в октябре 1973 года, а уже в следующем году поехал на чемпионат мира в ФРГ, где поляки добыли «бронзу». Такой же вершины сборная Польши достигла и в Испании в 1982-м, а вот мундиаль в Мексике в 1986 году выдался для «бело-красных» уже не настолько удачным, так как они с треском вылетели уже в 1/8 финала от бразильцев (0:4). К слову, тот матч, в котором Жмуда провел всего финальные 8 минут, стал последним для Владислава в рядах национальной сборной. В финальных стадиях чемпионатов мира Жмуда сыграл 21 поединок, получив лишь 1 «горчичник».

Карьеру футболиста Жмуда завершил в Италии летом 1987 года в составе «Кремонезе». Ныне ему 68 лет.

4-6. Уве Зеелер – 21 матч

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1958, 1962, 1966, 1970

Getty Images/Global Images Ukraine

Уве Зеелер является символом немецкого «Гамбурга». В родном для этой команде городе он родился, и именно там провел всю профессиональную карьеру, приняв участие в 582 поединках и наколотив 494 мяча. За сборную Германии центрфорвард дебютировал в октябре 1954 года, а впервые на чемпионат мира поехал спустя четыре года – на турнир в Швецию, где немцы заняли четвертое место. Куда более успешно сборная Германии показала себя на турнирах в 1966 году в Англии и в 1970 году в Мексике. На первом немцы финишировали вторыми, а на втором – третьими. Всего в финальных стадиях мундиалей Зеелер сыграл 21 матч, забив 9 мячей и выполнив 5 результативных передач. За сборную Германии на счету Уве 72 поединка и 43 гола. Свой последний матч на международном уровне форвард провел в сентябре 1970 года в рамках спаринга против Венгрии (3:1), на который, как и зачастую, вывел команду с капитанской повязкой на плече.

Карьеру футболиста Зеелер завершил в мае 1972 года в «Гамбурге». Скончался 21 июля нынешнего года в возрасте 85 лет.

4-6. Диего Марадона – 21 матч

Гражданство: Аргентина

Сыграл на турнирах: 1982, 1986, 1990, 1994

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинцу Диего Марадоне удалось стать одним из лучших футболистов в истории. Он является абсолютной легендой на родине, а также для болельщиков всех команд, за которые он когда-либо выступал. В сборной Аргентины Марадона дебютировал в феврале 1977 года, когда ему было всего-навсего 16 лет и 3 месяца. А на свой первый чемпионат мира Диего отправился уже в 1982-м в Испанию, но «бело-голубые» на том турнире прекратили свой путь во Втором раунде, не сумев выйти в полуфинал. Наиболее удачным для Аргентины и Марадоны оказался мундиаль-1986 в Мексике, где южноамериканцы стали чемпионами, а их лидер был признан лучшим футболистом турнира. Спустя четыре года, в Италии, аргентинцы дошли до финала, где уступили команде ФРГ со счетом 0:1. Всего в финальных стадиях чемпионатов мира Марадона сыграл 21 матч, отличившись 8 голами и 8 ассистами, а также получив 1 красную карточку (в матче против Бразилии (1:3) на ЧМ-1982). Международную карьеру завершил после ЧМ-1994 в США, сыграв в общей сложности за аргентинцев 90 поединков и отличившись 34 забитыми мячами.

Карьеру футболиста Марадона завершил в октябре 1997 года в аргентинском «Бока Хуниорс». Скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

3. Паоло Мальдини – 23 матча

Гражданство: Италия

Сыграл на турнирах: 1990, 1994, 1998, 2002

Getty Images/Global Images Ukraine

Паоло Мальдини всю карьеру провел в «Милане». Играл на позиции левого и центрального защитника. За сборную Италии провел 126 матчей (7 голов), что является третьим показателем в истории этой национальной команды после Джанлуиджи Буффона (176) и Фабио Каннаваро (136). Дебютировать за «лазурную команду» Мальдини сумел в марте 1988 года, а через два года поехал в ее рядах на свой первый чемпионат мира, где итальянцы завоевали «бронзу». В 1994-м на турнире в США Италия дошла до финала, где в серии пенальти уступила Бразилии. Это стало самым большим успехом в карьере Мальдини на чемпионатах мира. В финальных стадиях мундиалей Паоло сыграл 23 матча, не отличившись голевыми действиями и получив 3 желтые карточки. Международную карьеру завершил в 2002 году, сразу после чемпионата мира в Японии и Южной Корее, где итальянцы вылетели в дополнительное время в 1/8 финала от корейцев со счетом 1:2.

Карьеру футболиста Мальдини завершил в «Милане» по окончании сезона-2008/09. Ныне ему 54 года.

2. Мирослав Клозе – 24 матча

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 2002, 2006, 2010, 2014

Getty Images/Global Images Ukraine

Мирославу Клозе удалось стать одним из лучших футболистов в истории немецкого футбола. На клубном уровне он поиграл за «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию» и «Лацио», а вот в национальной команде дебютировал весной 2001 года. Свой первый чемпионат мира Клозе провел в 2002 году, когда немцы дошли до финала, после чего сыграл еще на трех мундиалях, причем с каждого из них Германия уезжала с медалями – в 2006 и 2010 годах с «бронзой», а в 2014-м с «золотом». Всего за национальную команду Мирослав провел 137 матчей (второй показатель в истории немецкого футбола) и забил 71 мяч (лучший показатель в истории), а в финальных стадиях чемпионатов мира на счету Клозе 24 поединка, 16 голов (лучший показатель в истории мундиалей) и 5 ассистов.

Карьеру футболиста Клозе завершил в Италии в рядах «Лацио» летом 2016 года. Ныне ему 44 года.

1. Лотар Маттеус – 25 матчей

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1982, 1986, 1990, 1994, 1998

Getty Images/Global Images Ukraine

Лотар Маттеус является одним из четырех футболистов в истории (наряду с итальянцем Джанлуиджи Буффоном и мексиканцами Антонио Карбахалем и Рафаэлем Маркесом), которые сыграли на пяти чемпионатах мира. Это позволило немецкому защитнику установить рекорд по количеству игр на мундиалях (25), который не могут побить вот уже почти четверть века, хотя с 1998 года, когда Лотар провел свой последний чемпионат мира, количество участников финальной стадии увеличилось, вслед за чем произошло и увеличение количества стадий и матчей. Дебютировал в сборной Германии (ФРГ) летом 1980 года, а на первом своем чемпионате мира в 1982 году добыл с командой «серебро». Впоследствии Маттеус также финишировал вторым на турнире в 1986 году в Мексике, а в 1990-м на турнире в Италии немцы оформили чемпионство. Международную карьеру Лотар завершил в 2000 году после неудачного для немцев чемпионата Европы в Бельгии и Нидерландах. На его счету – 150 матчей за сборную (23 гола), что является лучшим результатом в истории немецкого футбола.

Карьеру футболиста Маттеус завершил в США в команде «Нью-Йорк МетроСтарз» (ныне – «Нью-Йорк Ред Буллз») в конце 2000 года. Ныне ему 61 год.

P.S. Кто может обойти рекордсменов уже на ЧМ-2022? Среди действующих футболистов наибольшее количество матчей в финальных стадиях чемпионатов мира имеют: аргентинец Лионель Месси (19), португалец Криштиану Роналду (17), немцы Томас Мюллер и Мануэль Нойер (по 16), уругваец Фернандо Муслера (16) и француз Уго Льорис (15).