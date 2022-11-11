Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Команда считается одним из фаворитов чемпионата мира
Стала известна заявка сборной Аргентины на ЧМ-2022. Ранее лидер команды Лионель Месси сказал, что чемпионат мира станет для него последним, поэтому это финальный шанс выиграть турнир.
В 2014 году Аргентина в финале проиграла Германии.
Вратари: Рульи (Вильярреал), Армани (Ривер Плейт), Мартинес (Астон Вилла).
Защитники: Молина (Атлетико), Монтьель (Севилья), Ромеро (Тоттенхэм), Песселья (Бетис), Отаменди (Бенфика), Лисандро (МЮ), Акунья (Севилья), Тальяфико (Лион), Фойт (Вильярреал).
Хавбеки: Де Поль (Атлетико), Паредес (Ювентус), Макалистер (Брайтон), Родригес (Бетис), Гомес (Севилья), Фернандес (Бенфика), Паласиос (Байер), Ди Мария (Ювентус), Корреа (Интер).
Форварды: Лаутаро (Интер), Месси (ПСЖ), Альварес (Манчестер Сити), Гонсалес (Фиорентина), Дибала (Рома).
Сборная Аргентина на групповом этапе сыграет против Мексики, Польши и Саудовской Аравии.
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