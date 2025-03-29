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  4. Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе Роналду в клуб Месси
Major League Soccer
29 марта 2025, 15:02 |
232
0

Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе Роналду в клуб Месси

Инсайдер опроверг информацию журналистов

29 марта 2025, 15:02 |
232
0
Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе Роналду в клуб Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в американский «Интер Майами»:

«Информация о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграют вместе в «Интере Майами» на клубном чемпионате мира по краткосрочному соглашению, является ложной. В этой истории нет ни крупицы правды».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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трансферы Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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