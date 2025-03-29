Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе Роналду в клуб Месси

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе легендарного португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в американский «Интер Майами»:

«Информация о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграют вместе в «Интере Майами» на клубном чемпионате мира по краткосрочному соглашению, является ложной. В этой истории нет ни крупицы правды».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.