Джокович не оставил шансов россиянину на Мастерсе в Париже

21-кратный чемпион турниров Gramd Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) в 1/8 финала Мастерса в Париже (Франция) обыграл россиянина Карена Хачанова (АТР 19) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [6] – Карена Хачанов – 6:4, 6:1

В четвертьфинале Новак сыграет с 23-летним итальянцем Лоренцо Музетти (Италия, ATP 23).

Ранее в 1/16 финала Джокович обыграл Максима Кресси.

