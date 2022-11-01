ATP01 ноября 2022, 20:11 |
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Джокович выиграл первый матч после трехнедельного перерыва
Новак победно стартовал в Париже
01 ноября 2022, 20:11 |
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21-разовый чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович стартовал с победы на Мастерсе в Париже.
В первом круге шестой сеяный обыграл Максима Кресси в двух сетах.
Во втором круге Новак сыграет с победителем матча Карен Хачанов – Марк-Андреа Хюслер.
Париж. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Максим Кресси (США) – 7:6(1), 6:4
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