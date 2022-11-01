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  4. Джокович выиграл первый матч после трехнедельного перерыва
ATP
01 ноября 2022, 20:11 |
230
0

Джокович выиграл первый матч после трехнедельного перерыва

Новак победно стартовал в Париже

01 ноября 2022, 20:11 |
230
0
Джокович выиграл первый матч после трехнедельного перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

21-разовый чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович стартовал с победы на Мастерсе в Париже.

В первом круге шестой сеяный обыграл Максима Кресси в двух сетах.

Во втором круге Новак сыграет с победителем матча Карен Хачанов – Марк-Андреа Хюслер.

Париж. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Максим Кресси (США) – 7:6(1), 6:4

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Источник Sport.ua
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