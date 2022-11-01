Джокович выиграл первый матч после трехнедельного перерыва

21-разовый чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович стартовал с победы на Мастерсе в Париже.

В первом круге шестой сеяный обыграл Максима Кресси в двух сетах.

Во втором круге Новак сыграет с победителем матча Карен Хачанов – Марк-Андреа Хюслер.

Париж. Первый круг

Новак Джокович (Сербия) – Максим Кресси (США) – 7:6(1), 6:4