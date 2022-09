Проектный менеджер. Благодаря чему Де Дзерби возглавил Брайтон

Порядка десяти дней команда английской Премьер-лиги «Брайтон» оставалась без главного тренера. Уход Грэма Поттера в «Челси», безусловно, не мог быть для руководства «чаек» заранее просчитанным решением. В «Брайтоне» полагали, что сотрудничество со специалистом продлиться как минимум до конца сезона, потому как, если Поттера не уволили по итогам его дебютного сезона, когда команда финишировала 16-й, то в последние годы о подобном варианте и речи быть не могло. Однако приглашение со стороны «Челси» оказалось для Грэма, ранее никогда не работавшего на топ-уровне, чересчур привлекательным и амбициозным, чтобы от него отказываться.

В «Брайтоне» Грэм Поттер благодаря четкой структурированности действий превратился едва ли не в самого «проектного» менеджера АПЛ. Его работа всегда была заточена не на сиюминутный результат, который команда, к слову, также научилась давать, а на будущее – прежде всего, менеджер и руководство клуба заботились о стабильной экономической ситуации и способности оставаться финансово конкурентоспособными на весьма агрессивном рынке Англии. Поэтому в «Брайтоне» у Поттера был практически полный карт-бланш, которым наставник грамотно пользовался, заслужив сперва авторитет, а потом – и приглашение от гранда.

Неудивительно, что после ухода Поттера в «Брайтоне» всерьез озадачились поисками специалиста, который мог бы максимально соответствовать модели, избранной клубом ранее и столь успешно реализуемой Грэмом. В частности, в фокусе внимания «чаек» оказались Кьетиль Кнутсен из «Буде-Глимта», Бо Свенссон из «Майнца» и Роберто Де Дзерби, который ранее создал весьма успешный проект в «Сассуоло», а летом нынешнего года из-за российско-украинской войны был вынужден на полдороги бросить все то, что так старательно старался прищепить «Шахтеру».

Были, конечно, еще слухи о возможном приглашении Уле Гуннара Сульшера (https://sport.ua/news/596646-de-dzerbi-ne-budet-brayton-mozhet-vozglavit-byvshiy-kouch-myu), который на фоне перечисленной троицы кандидатов имел безоговорочный плюс в виде опыта работы в АПЛ, однако в остальном норвежский наставник выглядел нелогичным вариантом для нынешнего «Брайтона». За время работы в «Манчестер Юнайтед» Сульшер стал чересчур известным и в какой-то степени даже звездным, чтобы быть коучем нынешних «чаек». Да и по поводу способности выстраивать проекты в его карьере есть вопросы – разве что «Мольде» вписывается в эту концепцию, потому как в «Кардиффе» и «Манчестер Юнайтед» были, скорее, разброд и шатание, чем четко продуманная и реализовываемая стратегия.

Если верить прессе, то Бо Свенссон не выразил явной заинтересованности в смене команды по ходу сезона, а Кьетиль Кнутсен оказался третьим «запасным» в списке. Датчанин, видимо, попросту не пожелал рисковать, потому как его дела в «Майнце», сотрудничество с которым у Свенссона длится еще с 2007 года (на протяжении первых семи лет Бо еще в качестве футболиста поиграл за «карнавальников») с небольшими перерывами, складываются весьма неплохо, а от добра, как известно, добра не ищут. Да и «Брайтон» - это вовсе не гранд на фоне «Майнца», чтобы бросать все и, подобно Поттеру, идти на повышение.

Договориться с Роберто Де Дзерби для «Брайтона» также было не очень легко. Поговаривают, что итальянский специалист сразу же озадачил «чаек» рядом требований, которые хорошо известны руководству «Шахтера». Речь о некоторых инфраструктурных вопросах, об уровне оклада менеджера и его ассистентов, а также о персонах и количестве самих помощников. Когда в «Брайтоне» согласились выполнить все, о чем просил Де Дзерби, переговоры ускорились и вечером 18 сентября клуб официально объявил о достижении согласия на 4-летнее сотрудничество.



Твиттер Брайтона. Роберто Де Дзерби

Владелец «Брайтона» Тони Блум заявил, что рад началу сотрудничества с Де Дзерби, потому как команды итальянца «играют в захватывающий и смелый футбол». А вот технический директор «чаек» Дэвид Вейр, похвалив нового наставника за его заслуги в «Сассуоло» и «Шахтере», выразил особую надежду на то, что Роберто сумеет «помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона».

Последний фактор наверняка сыграл определяющую роль в том, что в «Брайтоне» решили довериться именно Де Дзерби. Ранее Роберто продемонстрировал выдающуюся способность помогать прогрессировать молодым талантам. В «Сассуоло» у него расцвели Жереми Бога и Мануэль Локателли, а также неплохо показал себя Мерих Демирал. Все трое не только помогли «Сассуоло» добиваться успехов в итальянской Серии А, финишируя на высоких местах в турнирной таблице, как для этой скромной команды, но и впоследствии были чрезвычайно выгодно проданы клубом.

В «Шахтере» Де Дзерби не удалось показать, пожалуй, и трети своих способностей. Его футбол, безусловно, очень отличался от того, который прививал «горнякам» португалец Луиш Каштру. Достаточно только вспомнить слова Тараса Степаненко о желании Де Дзерби контролировать мяч на протяжении 70% игрового времени в домашнем поединке Лиги чемпионов против «Реала»… Но за свои «странности» итальянец поплатился, и ему просто было необходимо набить свои «шишки», чтобы осознать всю сложность, с которой сталкиваются команды из не топовых чемпионатов в Лиге чемпионов.

Важно, что в «Шахтере» при Роберто Де Дзерби наконец-то удалось заявить о себе, возможно, главному атакующему таланту современного украинского футбола Михаилу Мудрику. С Фонсекой и Каштру у этого паренька были непростые взаимоотношения. Поговаривали, что португальцы не особо хотели «панькаться» с украинцем, имеющим непростой характер, потому как под рукой у них были куда более понятные с точки зрения коммуникации бразильцы. Де Дзерби же изначально, как только давал согласие на переход в «Шахтер», настоял на необходимости делать ставку на Мудрика. В нем он увидел «проектного» футболиста, на котором клуб может получить хорошие дивиденды в дальнейшем.

Собственно, при Де Дзерби Мудрик и сделал премьерные серьезные шаги в первую команду «Шахтера». Именно тогда европейские скауты осознали, что Михаил обладает серьезным потенциалом, раскрывать который продолжает и по сей день, но уже под руководством Игора Йовичевича. Неслучайно «горняки» запрашивают за Мудрика более 50 миллионов евро, стремясь, чтобы молодой украинец стал самым выгодным трансфером в их клубной истории.

В «Брайтоне» Де Дзерби также будет, на кого сделать ставку из числа молодежи. За последние шесть трансферных окон «чайки» подписали 14 футболистов, за которых приходилось выплачивать компенсацию. Лишь один из них (Джоэл Велтман из «Аякса») на момент подписания оказался старше 24 лет, хотя эта сделка была особенной для «чаек», так как на трансфер было достаточно 1 миллиона евро, а ныне футболист оценивается минимум в 10 миллионов и провел уже под восемьдесят матчей за «Брайтон».

В минувшем сезоне «Брайтон» по среднему возрасту задействованных игроков был второй самой молодой командой АПЛ после «Арсенала» (25,9 лет против 24,8, соответственно). Для Де Дзерби эта история не будет в диковинку, так как в Лиге чемпионов-2021/22 «Шахтер» был четвертым в когорте наиболее молодых в турнире, а в УПЛ-2021/22 – третьим по этому же показателю.

Де Дзерби предстоит продолжить работу Поттера, чтобы его молодые футболисты достигали серьезного прогресса и повышали свою капитализацию. Экс-коучу «Брайтона» блестяще это удавалось, так как при нем существенно прибавили в качестве игры и стоимости испанский вратарь Роберт Санчес (со 150 тысяч до 25 миллионов евро), эквадорский центрхав Мойсес Кайседо (с 5 миллионов до 20 миллионов евро), ганский правый фулбек Тарик Лэмпти (с 3,2 миллионов до 18 миллионов евро), аргентинский атакующий хавбек Алексис Макаллистер (с 12,5 миллионов до 25 миллионов евро) и другие.

Всего за время работы Поттера «Брайтон» потратил деньги на покупку 11 новых футболистов. За это «чайкам» пришлось выложить 85 миллионов евро, но за этот же период клуб продал игроков на куда большую сумму – 222 миллиона евро. Только в первые два сезона при Поттере «Брайтон» уходил в «минуса» в трансферном балансе, зато в последние два неизменно был с прибылью, причем нынешним летом она составила 66 миллионов евро. С учетом этого, «чайки» после шести матчей имеют в активе 13 очков, и это позволяет им занимать невероятно высокое, как для них, четвертое место в турнирной таблице АПЛ – выше, чем ныне находятся «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Не говоря уже про весьма богатые «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Ноттингем Форест», чьи амбиции пока остаются лишь на бумаге, а по факту этим коллективам предстоит всерьез добавлять в качестве игры, чтобы претендовать на хорошие результаты.

The new era starts here. 🤝 #BHAFC pic.twitter.com/imvaA73KYP