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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Де Дзерби хотел с Реалом 70% матча контролировать мяч»
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 15:11 |
580
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Де Дзерби хотел с Реалом 70% матча контролировать мяч»

У наставника были завышенные ожидания

29 августа 2022, 15:11 |
580
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Де Дзерби хотел с Реалом 70% матча контролировать мяч»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко при тренере Роберто Де Дзерби играл меньше обычного, однако ему нравился агрессивный настрой наставника даже против топ-соперников.

«Мне нравился юношеский максимализм Де Дзерби. В первых матчах группы Лиги чемпионов я не играл, и тренер меня предупреждал об этом. И перед игрой с «Реалом» он меня вызвал и говорит: «Слушай, я тебе не поставлю в основу, выйдет Алан Патрик, потому что мы будем 70% игры контролировать мяч. Будем катать».

«И это с «Реалом». Я подумал: «ну окей, с «Реалом», давайте контролировать». Но это был новый опыт и для нас, и для него», - сказал Степаненко.

Команда проиграла 0:5.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Роберто Де Дзерби Лига чемпионов
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Источник Бомбардир
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